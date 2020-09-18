В Виннице приземлились американские самолеты: появилось видео

Украинские и американские спецназовцы будут отрабатывать десантирование с самолетов США

На днях над Украиной пролетели американские бомбардировщики, а теперь на аэродроме в Виннице приземлились американские самолеты, которые примут участие в учениях Rapid Trident.

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Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины.

Военные рассказали, что на территории Украины впервые состоятся двусторонние учения воздушно-тактической группы Сил специальных операций Вооруженных сил США в Европе по отработке совместных задач с подразделениями Сил специальных операций украинской армии. В частности военнослужащие обеих стран будут десантироваться с самолетов США с использованием парашютных систем различного типа, выполняя операции в рамках украинско-американских учений. Для этого будут задействованы американские самолеты Lockheed МС130, а также конвертопланы Bell V-22 Osprey.

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Отметим, что маневры Rapid Trident также будут проходят в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2020". Военные ожидают, что эти совместные учения позволят продемонстрировать готовность Украины дать отпор вооруженной агрессии самостоятельно и с использованием механизмов международной поддержки, а также – повысить совместимость с силами НАТО.

Видео: facebook.com/kpszsu/

Напомним, учения "Объединенные усилия – 2020" в Украине начнутся с 22 сентября – они призваны стать ответом на маневры россиян "Кавказ-2020". Украинские маневры пройдут в тесном взаимодействии с НАТО.

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