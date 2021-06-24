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Эпическая шутка посла Швеции о сборной Украины – вспомнил легендарный мем (фото)

24 июня 2021 8:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Дипломат пошутил над тем, что Украина вышла в плей-офф Евро 2020 благодаря победам сборных Испании и Швеции

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг опубликовал мем с украинской сборной по футболу после того, как команда вышла в 1/8 финала Евро-2020.

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Фотожабу Тиберг опубликовал в своем Twitter.

На картинке, созданной по известному шаблону "Вася копает, остальные смотрят", "копают" шведы, а за их работой наблюдает сборная Украины во главе с тренером Андреем Шевченко. Подписи на картинке сделаны на украинском.

Рабочие, которые бездельничают, подписаны фамилиями футболистов сборной Украины. Фото: twitter.com/TobiasThyberg

Рабочие, которые бездельничают, подписаны фамилиями футболистов сборной Украины. Фото: twitter.com/TobiasThyberg

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"Всегда рады услужить", – написал Тиберг.

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Напомним, Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира. Об этом стало известно 23 июня после побед сборных Испании и Швеции в группе E. В 1/8 финала турнира Украина 29 июня сыграет против Швеции.

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