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Епічний жарт посла Швеції про збірну України – згадав легендарний мем (фото)

24 червня 2021 8:10

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Дипломат пожартував над тим, що Україна вийшла в плей-оф Євро 2020 завдяки перемогам збірних Іспанії і Швеції

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг опублікував мем з українською збірною з футболу після того, як команда вийшла у 1/8 фіналу Євро-2020.

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Фотожабу Тиіберг опблікував у своєму Twitter.

На картинці, створеній за відомим шаблоном "Вася копає, інші дивляться", "копають" шведи, а за їхньою роботою спостерігає збірна України на чолі з тренером Андрієм Шевченком. Підписи на зображенні зроблені українською.

Робітники, які байдикують, підписані прізвищами футболістів збірної України. Фото: twitter.com/TobiasThyberg

Робітники, які байдикують, підписані прізвищами футболістів збірної України. Фото: twitter.com/TobiasThyberg

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"Завжди раді прислужитися", – написав Тиберг.

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Нагадаємо, збірна України з футболу вперше в історії подолала груповий етап чемпіонату Європи і вийшла в плей-оф турніру. Про це стало відомо 23 червня після перемог збірних Іспанії і Швеції в групі E. В 1/8 фіналу турніру Україна 29 червня зіграє проти Швеції.

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