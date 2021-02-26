ЕС может снять санкции с соратников Януковича: что в силах сделать Украина

С момента, когда в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении бывших украинских чиновников, предавших Украину, их число в "черном списке" сократилось с 22 до 10. И существует угроза, что ЕС вовсе отменит санкции.

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Об этом на встрече с представителями Кабмина и антикоррупционных ведомств 26 февраля заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Во время визита на седьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе наша официальная делегация получила информацию относительно риска отмены санкций в отношении двух бывших чиновников. Мы все прекрасно понимаем, что у нас есть общее государственное задание и мы должны предпринять все возможные совместные мероприятие, чтобы санкционный список оставался постоянным", – сказала Венедиктова.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, угроза снятия западных санкций с бывших чиновников существует, но она ведет диалог со странами, чтобы санкции сохранялись.

"Мы должны обратить внимание европейских коллег на то, что уголовные производства по подсанкционных лиц расследуются и в этом процессе есть прогресс. В частности, результатом быстрого, полного и беспристрастного расследования должно стать направление обвинительных актов в суд. В то же время, необходимо обеспечить соблюдением прав подсанкционных лиц на эффективное средство правовой защиты", – добавила Венедиктова.

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Также участники встречи договорились разработать механизм, который защитит интересы государства и предоставит необходимые инструменты для работы в этом направлении.

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"Необходимо использовать весь набор как процессуальных, так и дипломатических инструментов для обеспечения реального диалога между всеми сторонами", – резюмировала генпрокурор.

Кроме Венедиктовой и Стефанишиной, в совещании принимали участие первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, директор НАБУ Артем Сытник, и.о. директора ГБР Алексей Сухачев и и.о. руководителя САП Максим Грищук.

Напомним, что после бегства Януковича и ряда приближенных к нему чиновников из Украины в 2014 году ЕС ввел против них санкции, заморозив их активы и запретив им въезжать в страны содружества. С тех пор санкции ежегодно продлевались, не стал исключением и 2020 год. Но срок их действия истекает 6 марта. На данный момент в черном списке остаются 10 чиновников.

Мы также писали, что в январе следователи ГБР по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора сообщили Виктору Януковичу о подозрении в государственной измене.

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