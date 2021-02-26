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ЄС може зняти санкції з прибічників Януковича: що в силах зробити Україна

26 лютого, 21:14

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Генпрокурор Ірина Венедиктова розповіла, як зберегти колишніх чиновників в "чорному списку" ЄС

З моменту, коли в 2014 році Євросоюз ввів санкції щодо колишніх українських чиновників, які зрадили Україну, їх число в "чорному списку" скоротилася з 22 до 10. І існує загроза, що ЄС зовсім скасує санкції.

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Про це на зустрічі з представниками Кабміну і антикорупційних відомств 26 лютого заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

"Під час візиту на Сьоме засідання Ради асоціації Україна-ЄС в Брюссель наша офіційна делегація отримала інформацію щодо ризику скасування санкцій стосовно двох колишніх високопосадовців. Ми всі прекрасно розуміємо, що в нас є спільне державницьке завдання і ми маємо вжити всіх можливих спільних заходів, щоб санкційний список залишався сталим", – сказала Венедиктова.

За словами віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, загроза зняття західних санкцій з колишніх чиновників існує, та вона веде діалог з країнами, аби санкції зберігалися.

"Ми маємо звернути увагу європейських колег на те, що кримінальні провадження щодо підсанкційних осіб розслідуються і в цьому процесі є прогрес. Зокрема, результатом швидкого, повного та неупередженого розслідування має стати направлення обвинувальних актів до суду. Водночас, необхідно забезпечити дотриманням права підсанкційних осіб на ефективний засіб юридичного захисту", – додала Венедиктова.

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Також учасники зустрічі домовилися розробити механізм, який захистить інтереси держави і надасть необхідні інструменти для роботи в цьому напрямку.

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"Необхідно використати весь набір як процесуальних, так і дипломатичних інструментів для забезпечення реального діалогу між усіма сторонами", – резюмувала генпрокурор.

Крім Венедиктової і Стефанішиної, в нараді брали участь перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, директор НАБУ Артем Ситник, в.о. директора ДБР Олексій Сухачов і в.о. керівника САП Максим Грищук.

Нагадаємо, що після втечі Януковича і багатьох наближених до нього чиновників з України в 2014 році ЄС ввів проти них санкції, заморозивши їхні активи і заборонивши їм в'їжджати до країн співдружності. З того часу санкції щорічно продовжувалися, не став винятком і 2020 рік. Але строк їхньої дії спливає 6 березня. Наразі в "чорному списку" залишаються 10 чиновників.

Ми також писали, що в січні слідчі ДБР за погодженням з прокурорами Офісу генерального прокурора повідомили Віктору Януковичу про підозру в державній зраді.

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ЄС санкції Ірина Венедиктова Ольга Стефанішина
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