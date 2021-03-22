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Еще одна область попала в красную зону: в Раде спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 (видео)

22 марта, 18:18

Алеся Боровик , Виктория Барановская

Вспышка коронавируса переместилась в центр Украины

Вспышка коронавируса переместилась с запада в центр Украины. Эксперты ожидают через месяц пик заболеваемости.

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Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в Facebook.

"Сумская область попала в красную зону. В общем уже в 8 регионах страны введены жесткие карантинные ограничения. Еще 11 областей – в оранжевой зоне. На западе страны эпидемическая ситуация стабилизировалась, вспышка болезни переместилась в центр", - отметил он.

По его словам, в Национальной академии наук прогнозируют пик заболеваемости примерно через месяц. Он добавил, что председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко назвал эпидситуацию угрожающей и призвал вводить новые ограничения.

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Сумская область несколько недель маневрировала на грани оранжевой и красной зон. В области ежедневно фиксируют 300-400 новых случаев коронавируса. Сейчас в Сумах осталось только 40 свободных мест для больных. Пациентов из областного центра уже везут в ближайших районных больниц. Почти две тысячи госпитализированы. 18 из них на аппаратах ШВЛ.

Сейчас в Сумах работают кафе, рестораны, спортивные залы, рынки и торговые центры. Но – не исключено, что все закроют. Общественный транспорт курсирует в режиме адаптивного карантина.

"Есть значительное увеличение летальности. Если мы в декабре имели 1 процент от числа заболевших, то сегодня имеем 2,4 процента. Мы наблюдаем омоложение категории больных. Это лица более младшего возраста и в том числе дети", – сказала "Сегодня" начальник управления здравоохранения Сумского горсовета Елена Чумаченко.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Украине выявили почти восемь тысяч новых случаев COVID-19.

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Также напомним, в Украине проведут массовое тестирование на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус заболеваемость COVID-19 красная зона локдаун
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