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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Если РФ нападет: как действовать и что класть в "тревожный чемодан" (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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7 февраля, 09:01
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Российская Федерация может когда-либо начать масштабное вторжение в Украину

Приглушенное освещение, танцплощадка, пилон, на котором симпатичная девушка демонстрирует откровенные "па". Именно так выглядят кое-где... бомбоубежища. Правда, местные даже не подозревают, в каких оригинальных заведениях должны переждать чрезвычайную ситуацию. Не слишком осведомлены также украинцы о том, как действовать в случае опасности. В минувшее воскресенье мы интересовались, знаете ли вы, что делать в случае широкомасштабного наступления России? Ответ — не порадовал, если не сказать — расстроил: подавляющее большинство опрошенных ответило отрицательно. Как же так: сейчас чуть ли не со всех сторон раздаются советы, инструкции, призывы. Но, может быть, именно это многоголосие и сбивает с толку? Мы решили подготовить четкий план действий: что каждый из нас должен сделать, когда услышит тревожный сигнал.

Об этом говорится в сюжете новостей "Сьогодні. Підсумки".

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Вступление в бригады теробороны

Подготовлен – значит вооружен. Украинцы не паникуют, но активно вступают в бригады теробороны. Как это сделал на неделе знаменитый боксер Владимир Кличко. Также люди проходят бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи, упражняются в стрельбе, чтобы дать отпор врагу, и подробно изучают, что делать в критических ситуациях, какие вещи брать с собой и где переждать нападение. Но иногда выясняют невероятное — ближайшее бомбоубежище может находиться в стриптиз-клубе.

Узнаем и мы, как поступать, когда прозвучит сирена. Где искать укрытия, как подготовиться к возможному отключению газа, электричества и водоснабжения? Мы ни в коем случае не прогнозируем пессимистические сценарии, но лучше быть осведомленными. В этом нам помогут: Глеб Крыжановский – врач-хирург, инструктор; Геннадий Друзенко – юрист и общественный активист.

Советы от активиста

Геннадий Друзенко живет за городом. В случае чрезвычайной ситуации советует как можно быстрее покинуть многолюдное место. Лучше уехать за пределы мегаполиса и не в одиночку, а с родственниками и друзьями.

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"Мы просто согласовали точку А, где собраться в течение трех часов. Точку Б, где собраться в течение суток, если кто-то не дошел. Ну, и постоянное место, если окажется, что это всерьез и надолго", — рассказывает юрист и общественный активист Геннадий Друзенко.

Мобильная связь и интернет могут исчезнуть. Необязательно на территории всей страны, но в отдельных секторах – по всей вероятности, предполагает эксперт с опытом войны на Востоке Украины. На случай перебоев с электричеством спасет дизельный генератор. Такого хватит на 3-4 часа. Транспорт наготове. Вечером Геннадий всегда наполняет бак. А в гараже держит канистры с горючим.

Пес Дэйв к возможной эвакуации готов. В рюкзаке Геннадия – одежда, элементы питания, фонарики. Весь список – выясним в школе выживания.

Что брать с собой на случай эвакуации?

Следует не забывать, что на случай вторжения РФ на территорию Украины должен быть готов "тревожный чемодан". Руководитель школы выживания Игорь Вычик советует составить список самых необходимых вещей и покупать их постепенно. Первая группа – фонари, зарядные устройства и батареи. Также обязательно нужно иметь спички.

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Второй пункт – еда и вода. Запасов должно хватить на три дня.

"Военные сухие пайки — это оптимальный вариант. Они рассчитаны таким образом, как минимум, два взрослых человека могут питаться одним сухим пайком", — говорит руководитель школы выживания Игорь Вычик.

Не желательно с собой брать металлические, стеклянные упаковки, поскольку они прибавляют вес.

Гражданским не стоит одеваться в милитари, поскольку любая из воюющих сторон будет вас воспринимать как потенциальную угрозу.

С собой обязательно нужно взять термобелье, носки, нижнее белье, рубашки и другую необходимую и удобную одежду.

Не менее важный пункт – документы и ксерокопии. Оригиналы нужно положить в герметичный пакет и спрятать. Заранее следует собрать аптечку. В ней не должно быть просроченных лекарств.

"Нужно иметь при себе противовоспалительные, сосудосуживающие капли в нос, средства от отравления, антибиотики. Обезболивающие не только от головной боли, но и от травм", — отметил инструктор школы выживания Глеб Крыжановский.

Врач-хирург по образованию Глеб Крыжановский советует иметь запас пластырей, бинтов, водный раствор йода. Для остановки сосудистых кровотечений понадобится жгут.

Держать жгута на месте ранения можно до двух часов. Сегодня во многих областных центрах проводятся бесплатные курсы, где учат, как спасать пострадавшего до приезда медиков.

Подземные укрытия

В 2019 году Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указаны все подземные укрытия. Это:

  • хранилища гражданской защиты;
  • подземное пространство метрополитена;
  • подвальные помещения жилых домов;
  • подземные паркинги;
  • другие постройки, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Мы решили проверить, можно ли в них попасть. Нам удалось найти объект, который мог бы быть укрытием, однако его нет даже на карте. На входе я замок, внутри – куча мусора. Другое хранилище – прямо в жилом доме. Оно закрыто. Звоним человеку, который имеет от него ключ, а его — нет на месте. Спросили, есть ли еще у кого-то ключ — мужчина кладет трубку.

Случается и такое, что у ближайших к вам бомбоубежищ совсем другие заведения. Рестораны, ночные клубы и даже стриптиз-бары. Как, например, по улице Большой Васильковской в Киеве. Однако администратор заведения не поднимает трубку. О том, что вместо шеста для стриптиза здесь должно быть все необходимое для экстренного убежища, местные жители ничего не знают.

Угроза вторжения России

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