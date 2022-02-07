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СЬОГОДНІ Новини України

Якщо РФ нападе: як діяти і що класти в "тривожну валізу" (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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7 лютого, 09:01
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Російська Федерація може будь-коли почати масштабне вторгнення в Україну

Приглушене освітлення, танцмайданчик, пілон, на якому симпатична дівчина демонструє відверті "па". Саме такий вигляд мають подекуди... бомбосховища. Щоправда, місцеві навіть не підозрюють, в яких оригінальних закладах мають перечекати надзвичайну ситуацію. Не надто обізнані також українці в тому, як діяти в разі небезпеки. Минулої неділі ми цікавилися, а чи знаєте ви, що робити в разі широкомасштабного наступу Росії? Відповідь — не потішила, якщо не сказати — засмутила: переважна більшість опитаних відповіла негативно. Як же так: нині ледь не з усіх боків лунають поради, інструкції, заклики. Та, можливо, саме це багатоголосся і збиває з пантелику? Тож, ми вирішили підготувати чіткий план дій: що кожен з нас має зробити, коли почує тривожний сигнал.

Про це йдеться в сюжеті новин "Сьогодні. Підсумки".

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Вступ до бригад тероборони

Підготовлений — значить озброєний. Українці не панікують, але активно вступають до бригад тероборони. Як це зробив на тижні знаменитий боксер Володимир Кличко. Також люди проходять безкоштовні курси з надання першої медичної допомоги, вправляються в стрільбі, аби дати відсіч ворогу, і детально вивчають, що робити в критичних ситуаціях, які речі брати із собою і де перечекати напад. Та іноді з'ясовують неймовірне — найближче бомбосховище може бути у стриптиз-клубі.

Дізнаємось і ми, як діяти, коли пролунає сирена. Де шукати укриття, як підготуватися до можливого вимкнення газу, електрики та водопостачання? Ми в жодному разі не прогнозуємо песимістичні сценарії, але краще бути обізнаними. У цьому нам допоможуть: Гліб Крижанівський – лікар-хірург, інструктор; Геннадій Друзенко – правник і громадський активіст.

Поради від активіста

Геннадій Друзенко живе за містом. У разі надзвичайної ситуації радить якомога швидше залишити велелюдне місце. Краще виїхати за межі мегаполіса і не поодинці, а з родичами та друзями.

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"Ми просто узгодили точку А, де зібратися протягом трьох годин. Точку Б, де зібратися протягом доби, якщо хтось не дійшов. Ну, і постійне місце, якщо виявиться, що це всерйоз і надовго", — розповідає правник і громадський активіст Геннадій Друзенко.

Мобільний зв'язок та інтернет можуть зникнути. Не обов’язково на території всієї країни, але в окремих секторах – цілком вірогідно, припускає експерт з досвідом війни на Сході України. На випадок перебоїв з електрикою – врятує дизельний генератор. Такого вистачить на 3-4 години. Транспорт напоготові. Увечері Геннадій завжди наповнює бак. А в гаражі тримає каністри з пальним.

Пес Дейв до можливої евакуації готовий. У заплічнику Геннадія – одяг, елементи живлення, ліхтарики. Весь перелік – з’ясуємо у школі виживання.

Що брати із собою на випадок евакуації?

Варто не забувати, що на випадок вторгнення РФ на територію України повинна бути готова "тривожна валізка". Керівник школи виживання Ігор Вичик радить скласти список найнеобхідніших речей і купувати їх поступово. Перша група – ліхтарі, зарядні пристрої та елементи живлення. Також обов'язково треба мати сірники.

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Другий пункт — їжа та вода. Запасів повинно вистачити на три дні.

"Військові сухі пайки — це оптимальний варіант. Вони розраховані таким чином, як мінімум, дві дорослі людини можуть харчуватися одним сухим пайком", — каже керівник школи виживання Ігор Вичик.

Не бажано з собою брати металеві, скляні упаковки, оскільки вони додають ваги.

Цивільним не варто одягатися в мілітарі, оскільки люба з воюючих сторін буде вас сприймати як потенційну загрозу.

З собою обов'язково треба взяти термобілизну, шкарпетки, спідню білизну, сорочки та інший найнеобхідніший та зручний одяг.

Не менш важливий пункт – документи та їхні ксерокопії. Оригінали треба покласти в герметичний пакет і сховати. Заздалегідь варто зібрати аптечку. У ній не повинно бути протермінованих ліків.

"Треба мати при собі протизапальні, судинозвужувальні краплі в ніс, засоби від отруєння, антибіотики. Знеболювальні не тільки від головного болю, але і від травм", — зазначив інструктор школи виживання Гліб Крижанівський.

Лікар-хірург за освітою, Гліб Крижанівський радить мати запас пластирів, бинтів, водний розчин йоду. Для зупинки судинних кровотеч знадобиться джгут.

Тримати джгута на місці поранення можна до двох годин. Сьогодні в багатьох обласних центрах проводять безкоштовні курси, де навчають, як рятувати потерпілого до приїзду медиків.

Підземні укриття

У 2019-му році Київська міська державна адміністрація оновила карту, де зазначені всі підземні укриття. Це:

  • сховища цивільного захисту;
  • підземний простір метрополітену;
  • підвальні приміщення житлових будинків;
  • підземні паркінги;
  • інші споруди, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

Ми вирішили перевірити, чи можна до них потрапити. Нам вдалося знайти об'єкт, який міг би бути укриттям, однак його немає навіть на карті. На вході я замок, всередині — купа сміття. Інше сховище — прямо у житловому будинку. Воно — зачинене. Телефонуємо людині, яка має від нього ключ, а її — немає на місці. Запитали, чи є ще в когось ключ — чоловік кладе слухавку.

Трапляється й таке, що у найближчих до вас бомбосховищ зовсім інші заклади. Ресторани, нічні клуби та навіть стриптиз-бари. Як от, наприклад, по вулиці Великій Васильківській у Києві. Однак адміністратор закладу не підіймає слухавку. Про те, що замість жердини для стриптизу тут має бути все необхідне для екстреного притулку, місцеві нічого не знають.

Загроза вторгнення Росії

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