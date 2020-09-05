Есть угроза: Кравчук прокомментировал "приказ" главаря боевиков открывать огонь

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук считает, что угрозы со стороны главаря боевиков так называемой "ДНР" Дениса Пушилина могут оказаться не беспочвенными. Об этом Кравчук рассказал сайту "Сегодня".

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"Действительно, есть угроза. Завтра возможно внеочередное заседание ТКГ", – сообщил Кравчук, комментируя информацию об ультиматуме со стороны представителей ОРДЛО. И добавил, что вопрос о завтрашней встрече решается сегодня.

Также первый президент рассказал "Интерфакс-Украина", что во время экстренного заседания Трехсторонней контактной группы стороны должны еще раз подтвердить, что прекращение огня на Донбассе важно и приоритетно для всех сторон.

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"В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия в Донбассе. Это, безусловно, важное достижением для всех в Украине – как на свободной территории, так и на оккупированной", – сказал Кравчук.

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Первый президент считает заявления представителя так называемой "ДНР" Дениса Пушилина ничем иным, как стремлением к обострению ситуации на Донбассе.

"И это понятно для каждого – в том числе для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия", – подчеркнул он.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов рассказал сайту "Сегодня", что вероятно по украинским позициям к 8 сентября будет нанесен артиллерийский удар. Только так сепаратисты могут уничтожить наши фортификационные сооружения.

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