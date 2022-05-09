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Эта битва гораздо грандиознее – Карл Бильдт о том, почему так важна победа Украины

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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9 мая, 16:57
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Сейчас идет сражение не только за Украину, российская агрессия – это попытка нарушить мировой порядок
Карл Бильдт заявил, что последствия кремлевской агрессии должны быть очень болезненными для РФ
Карл Бильдт заявил, что последствия кремлевской агрессии должны быть очень болезненными для РФ / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

Неспровоцированной войной с целью уничтожить страну назвал российскую агрессию против Украины премьер-министр Швеции в 1991-1994 годах, министр иностранных дел в 2006-2014 годах Карл Бильдт.

Президент России Владимир Путин начал войну против Украины так же, как в сентябре 1939 года Гитлер начал Вторую мировую войну, заявил Карл Бильдт во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Такая же война, неспровоцированная, с единственной целью. Гитлер не хотел, чтобы Польша была. Он хотел стереть ее с карты Европы. Так же Путин не хочет, чтобы Украина существовала, он хочет от нее избавиться. Считает, что само существование Украины – это преступление, которое совершил Ленин и большевики", – сказал Бильдт.

Путин начал войну против Украины, открыто заявив о своих целях, напомнил политик.

"Он цель откровенно объявил, когда начинал эту грубую войну. И, конечно, он проиграет, ему должен проиграть", – подчеркнул Карл Бильдт.

Он подчеркнул, что с агрессией нельзя мириться.

"После Второй мировой войны было создано такое понятие, как высшее международное преступление. Высшее международное преступление – это преступление агрессии. Нельзя начинать войну, нельзя быть агрессором по отношению к другим странам", – сказал он.

По его мнению, последствия такой агрессии должны быть очень болезненными.

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"С ними нельзя мириться, потому что тогда это поощряет других совершать агрессию. И есть такие кандидаты, которые с радостью последовали бы примеру агрессоров. Поэтому очень важна победа Украины, важна для Украины прежде всего. Украина – это государство, которое многие из нас любят, высоко ценят, потому что мы очень много лет с вами сотрудничаем. Мы понимаем все проблемы и сложности в Украине", – сказал Карл Бильдт.

Он отметил, что в мире понимают, что победа над агрессором очень важна для Украины, но и для Европы и для всего мира тоже.

"Если мы воспринимаем мировой порядок, который базируется на правилах, когда нельзя совершать агрессии против другого государства. Если так можно было бы, то тогда никакого мирового порядка не существовало бы. Следовательно, это битва не только за Украину. Она гораздо шире, гораздо более грандиозная", – резюмировал он.

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Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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