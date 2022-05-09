Ця битва набагато грандіозніша – Карл Більдт про те, чому так важлива перемога України

Зараз ведеться битва не лише за Україну, російська агресія – це намагання порушити світовий порядок

Карл Більдт заявив, що наслідки кремлівської агресії мають бути дуже болючими для РФ / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

Неспровокованою війною з єдиною метою – знищити країну – назвав російську агресію проти України прем’єр-міністр Швеції у 1991-1994 роках, міністр закордонних справ у 2006-2014 роках Карл Більдт.

Президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України так само, як у вересні 1939 року Гітлер розпочав Другу світову війну, заявив Карл Більдт під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Така сама війна, неспровокована, з єдиною метою. Гітлер не хотів, щоб Польща існувала. Він хотів стерти її з мапи Європи. Так само Путін не хоче, щоби Україна існувала, він хоче від неї позбавитися. Вважає, що саме існування України є злочином, який вчинив Ленін і більшовики", – сказав Більдт.

Путін розпочав війну проти України, відкрито заявивши про свою мету, нагадав політик.

"Він цю ціль відверто оголошує, коли розпочинає цю брутальну війну. І, звичайно, він програє, він має програти", – наголосив Карл Більдт.

Він підкреслив, що з агресією не можна миритися.

"Після Другої світової війни було створено таке поняття, як найвищий міжнародний злочин. Найвищий міжнародний злочин – це злочин агресії. Не можна розпочинати воєн, не можна бути агресором по відношенню до інших країн", – сказав він.

На його думку, наслідки такої агресії мають бути дуже болючими.

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"З ними не можна миритися, бо тоді це заохочує інших чинити агресію. І є такі кандидати, які з радістю наслідували б приклад агресорів. Тому дуже важлива перемога України, важлива для України перш за все. Україна – це держава, яку багато з нас люблять, високо цінують, бо ми дуже багато років з вами співпрацюємо. Ми розуміємо всі проблеми і складності в Україні", – сказав Карл Більдт.

Він зазначив, що у світі розуміють, що перемога над агресором дуже важлива для України, але і для Європи і для всього світу також.