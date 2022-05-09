Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини України

Ця битва набагато грандіозніша – Карл Більдт про те, чому так важлива перемога України

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 травня, 16:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зараз ведеться битва не лише за Україну, російська агресія – це намагання порушити світовий порядок
Карл Більдт заявив, що наслідки кремлівської агресії мають бути дуже болючими для РФ
Карл Більдт заявив, що наслідки кремлівської агресії мають бути дуже болючими для РФ / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

Неспровокованою війною з єдиною метою – знищити країну – назвав російську агресію проти України прем’єр-міністр Швеції у 1991-1994 роках, міністр закордонних справ у 2006-2014 роках Карл Більдт.

Президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України так само, як у вересні 1939 року Гітлер розпочав Другу світову війну, заявив Карл Більдт під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Реклама

"Така сама війна, неспровокована, з єдиною метою. Гітлер не хотів, щоб Польща існувала. Він хотів стерти її з мапи Європи. Так само Путін не хоче, щоби Україна існувала, він хоче від неї позбавитися. Вважає, що саме існування України є злочином, який вчинив Ленін і більшовики", – сказав Більдт.

Путін розпочав війну проти України, відкрито заявивши про свою мету, нагадав політик.

"Він цю ціль відверто оголошує, коли розпочинає цю брутальну війну. І, звичайно, він програє, він має програти", – наголосив Карл Більдт.

Він підкреслив, що з агресією не можна миритися.

"Після Другої світової війни було створено таке поняття, як найвищий міжнародний злочин. Найвищий міжнародний злочин – це злочин агресії. Не можна розпочинати воєн, не можна бути агресором по відношенню до інших країн", – сказав він.

На його думку, наслідки такої агресії мають бути дуже болючими.

Реклама

"З ними не можна миритися, бо тоді це заохочує інших чинити агресію. І є такі кандидати, які з радістю наслідували б приклад агресорів. Тому дуже важлива перемога України, важлива для України перш за все. Україна – це держава, яку багато з нас люблять, високо цінують, бо ми дуже багато років з вами співпрацюємо. Ми розуміємо всі проблеми і складності в Україні", – сказав Карл Більдт.

Він зазначив, що у світі розуміють, що перемога над агресором дуже важлива для України, але і для Європи і для всього світу також.

"Якщо ми сприймаємо світовий порядок, який базується на правилах, коли не можна чинити агресії проти іншої держави. Якщо так можна було б, то тоді жодного світового порядку не існувало б. Отже, це битва не лише за Україну. Вона набагато ширша, набагато грандіозніша", – резюмував він.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 9 травня
1
Особовий склад 25650
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 158
Гелікоптери
4
Танки 1145
Танки
5
ББМ 2764
ББМ
6
Артилерія 513
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 185
РСЗВ
9
БПЛА 377
БПЛА
10
Кораблі/катери 12
Кораблі/катери
11
Транспорт 1970
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Наталія Степанівна Гошта - 96-річна жінка з Рівненщини стала "Почесним волонтером України". Вона постійно дбає про українських захисників, а зараз у власному будинку дала притулок сім'ї з Маріуполя. У 1942 році її 17-річною вивезли на примусові роботи до нацистської Німеччини. 1945-го пішки повернулася до рідного села. А зараз, в дні пам’яті і перемоги над фашизмом, каже: "Пережила Гітлера – переживу і Путіна!”
Історія героїні
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

33037.27

Bitcoin Cash (BCH)

246.92

Binance Coin (BNB)

333.65

Ethereum (ETH)

2412.44

Litecoin (LTC)

88.06

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,91 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.91

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти