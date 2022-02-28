Евросоюз ждет запрос: вопрос о вступлении Украины в ЕС ускорился

Европейский чиновник рассказал о деталях процедуры

Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

В Европейском Союзе ожидают, что запрос президента Украины Владимира Зеленского неотложно предоставить Киеву членство в сообществе, поступит в самое ближайшее время, после чего начнется процедура его рассмотрения.

Об этом на условиях анонимности в понедельник в Брюсселе сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

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Отвечая на вопрос агентства Интерфакс-Украина о действиях ЕС по рассмотрению запроса Зеленского, он сказал: "Нам известно об этом. Вчера я непосредственно семь или девять раз говорил с министром иностранных дел. Я понимаю так, что заявка на ее завершающей стадии подготовки. Я ожидаю, что, скорее всего, мы ее получим в самое ближайшее время. Потом, и это совершенно очевидно, начнется процедура в соответствии с договором – Совет рассмотрит заявку очень быстро, чтобы принять решение, делать ли запрос в отношении срочного мнения со стороны Европейской комиссии. А потому совершенно понятно, какой является процедура. Так что мы рассчитываем получить заявку в самое ближайшее время".

Он также детализировал саму процедуру в ее классической форме.

"Позвольте мне начать с юридического аспекта. Если вы обратитесь к Договору, статья 49 совершенно четко предоставляет основу в отношении того, что любая европейская страна, которая разделяет фундаментальные ценности и принципы сообщества, может запросить членство. Дальше, если говорить о процедуре, то она тоже обозначена в этой статье. Во-первых, кому заявка должна быть отправлена? В соответствии с Договором, заявка должна быть направлена Совету. Это значит, президентству. Сейчас это Франция. Потом Совет проинформирует о заявке. В то же время мы должны проинформировать Европейский парламент и национальные парламенты", – рассказал европейский чиновник.

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Следующий шаг, по его словам, заключается в том, что Совет по вопросам общих дел должен принять решение, запросить ли мнение Европейской комиссии в отношении заявки.

"Если они это сделают, то потом Комиссия, и обычно это занимает – опять, я не хочу говорить о срочности, это классическая процедура – от 15 до 18 месяцев, предоставит свое мнение. Это может быть дольше и может быть значительно быстрее, учитывая политическую необходимость. Я думаю, что одна из причин, почему это важно для Зеленского, так это то, что (это может быть использовано) потенциально в обсуждении с Россией для нахождения выхода (из войны). ЕС – это проект, который базируется на основе мира и разрешении конфликта путем диалога", – подчеркнул он.

Как сказал высокопоставленный европеец, вопрос происходящего в Украине "постоянно в мыслях наших лидеров".

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"Президент Мишель, например, едет сегодня вечером в Париж, где у него будет ужин с президентом Макроном, а также с канцлером Германии Шольцем. Госпожа фон дер Ляйен также там будет. Я уверен, что этот вопрос будет предметом обсуждения. И конечно, 10-11 марта у нас будет неформальный саммит ЕС. Я могу представить, что тема Украины будет обсуждаться", – добавил он.

Ранее президент Зеленский сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.

"Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил он.

Ситуация в Украине 28 февраля