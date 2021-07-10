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Финал чемпионата Евро-2020 и фестиваль "День уличной музыки" – анонсы СЕГОДНЯ на выходные 10 и 11 июля

10 июля 2021 7:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сайт "Сегодня" собрал самые важные события, которые запланированы на выходные

На выходных состоится финал чемпионата Евро-2020 и фестиваль "День уличной музыки". Коллаж: "Сегодня"

На выходных состоится финал чемпионата Евро-2020 и фестиваль "День уличной музыки". Коллаж: "Сегодня"

На выходных, 10 и 11, запланировано ряд важных мероприятий, среди которых и финал чемпионата Евро-2020 между сборными Италии и Англии

Суббота, 10 июля

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10:00 – в Киеве, в Голосеевском парке, начнется масштабная толока (субботник);

12:00фестиваль "День уличной музыки" – пройдет в Киеве на Пейзажной аллее, возле Национального музея истории Украины и вдоль Аллеи художников, на Владимирской горке, площадке возле памятника Данте Алигьери и площадке в районе Андреевского спуска, 5/31;

Также в этот день начнет действовать зона свободной торговли между ЕАЭС и Сербией. Как ожидается, ВВС США проведут испытательный пуск гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM 183A ARRW над восточной частью Тихого океана.

Воскресенье, 11 июля

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10:30 – Первый Летний форум политтехнологов, политологов и политических консультантов Украины;

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13:00 – 15:00: в Святошинском районе начнется бесплатное чипирование, регистрация в системе "Реестр домашних животных" и вакцинация домашних животных от бешенства (парк "Юность").

17:00 – на Подоле в рамках Недели культурной солидарности пройдет День белорусской культуры (дворик Киево-Могилянской академии, ул. Волошская).

За рубежом в этот день:

  • в Молдове пройдут досрочные парламентские выборы.
  • в Киргизии пройдут повторные выборы депутатов горсоветов в Бишкеке, Оше и Токмаке.
  • в Болгарии пройдут парламентские выборы.
  • в акватории Черного моря 11-19 июля пройдут болгарские военные учения Breeze.
  • на лондонском стадионе "Уэмбли" пройдет финал чемпионата Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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Все подробности в спецтеме Евро-2020 - стартовало!

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