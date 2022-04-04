Флаг РФ должен быть запрещен в мире — журналист об "акции" россиян в Греции

Россияне в Греции устроили "акцию", демонстративно проехав по улицам Афин под флагом РФ. Фото опубликовала организация Help Ukraine in Greece.

Поведение россиян прокомментировал шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий на своей странице в Facebook.

"Вы все видите. Россияне считают себя правыми. Они полагают, что они дома повсюду. Что они имеют право на все и что им принадлежит все. Они привыкли к тому, что им никто ничего не сделает. Чувство безнаказанности и скотской всеобъемлющей бравады. Флаг рф должен быть запрещен в мире, как и флаг Третьего рейха. Граждане рф должны быть депортированы домой из цивилизованных стран (исключение – только для беженцев из рф)", — написал он.