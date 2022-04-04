Прапор РФ має бути заборонено у світі – журналіст про "акцію" росіян у Греції

Росіяни в Греції влаштували "акцію", демонстративно проїхавши вулицями Афін під прапором РФ. Фото опублікувала організація Help Ukraine in Greece.

Поведінку росіян прокоментував шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький на своїй сторінці Facebook.

"Ви все бачите. Руські вважають себе правими. Вони вважають, що вони вдома усюди. Що вони мають право на все і що їм належить все. Вони звикли до того, що їм ніхто нічого не зробить. Відчуття безкарності і бидлячої всеохопної бравади. Прапор рф має бути забороненим у світі, як і прапор Третього рейху. Громадяни рф мають бути депортовані додому з цивілізованих країн (виняток — лише для біженців з рф)", – написав він.