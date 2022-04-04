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Прапор РФ має бути заборонено у світі – журналіст про "акцію" росіян у Греції

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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4 квітня, 19:58
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Громадяни Росії їздили Афінами з прапором і показували непристойні жести
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни в Греції влаштували "акцію", демонстративно проїхавши вулицями Афін під прапором РФ. Фото опублікувала організація Help Ukraine in Greece.

Поведінку росіян прокоментував шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький на своїй сторінці Facebook.

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"Ви все бачите. Руські вважають себе правими. Вони вважають, що вони вдома усюди. Що вони мають право на все і що їм належить все. Вони звикли до того, що їм ніхто нічого не зробить. Відчуття безкарності і бидлячої всеохопної бравади. Прапор рф має бути забороненим у світі, як і прапор Третього рейху. Громадяни рф мають бути депортовані додому з цивілізованих країн (виняток — лише для біженців з рф)", – написав він.


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