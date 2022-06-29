Франция может передать Украине дальнобойные ракеты. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

Франция изучает возможность передачи Украине противокорабельных ракет Exocet. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают доходы Москвы от продажи нефти, иск Ахметова против России и вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Россия получает большие доходы от продажи нефти из-за спроса в Азии

Информагентство Bloomberg сообщает, что Россия получает высокие доходы от продажи своей нефти, поскольку на нее есть высокий спрос в Азии, который подрывает усилия западных государств ограничить финансовые поступление для военной машины Москвы. Украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго требуют полного эмбарго на российскую нефть в проекте #StopBloodyEnergy.

Финляндия и Швеция войдут в состав НАТО

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что НАТО намерена принять Финляндию и Швецию после соглашения с Турцией. Это добавит Альянсу огромные территории и новые военные возможности. Две страны Северной Европы, долго избегавшие присоединения к блоку, резко изменили свою позицию после вторжения России в Украину 24 февраля.

Франция может передать Украине дальнобойные противокорабельные ракеты

Телеканал CNN сообщает, что Франция изучает возможность передачи Украине противокорабельных ракет Exocet. Отмечается, что оптимальная дальность стрельбы большинства вариаций составляет от 50 до 70 км, однако существует отдельная модификация ракеты (MM-40 blok 3), имеющая дальность стрельбы до 180 км.

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Ринат Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ

Британская газета Financial Times информирует об иске бизнесмена Рината Ахметова против России в ЕСПЧ с требованием привлечь страну-агрессора к ответственности.

"Зло не может остаться безнаказанным", – цитирует издание слова Ахметова.

Роскосмос обвинил Запад в шпионаже при помощи спутников

Международное агентство новостей Reuters сообщает, что российское космическое агентство обнародовало координаты западного штаба обороны, включая Пентагон США, а также место проведения саммита НАТО во вторник, утверждая, что западные спутниковые операторы работают на врага России – Украину.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия атакует спутники в космосе, чтобы заглушить связь украинским военным.

Также мы информировали, что Россия пыталась отключить сигнал GPS в Украине.