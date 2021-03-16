Українська
$ 27,64
32,95
  1. Последние новости Украины

ФСБ в оккупированном Крыму задержала нового украинского "шпиона" (фото и видео)

16 марта, 15:35

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

У задержанного мужчины якобы изъяли самодельное взрывное устройства

Федеральная служба безопасности РФ задержала в оккупированном Крыму россиянина, якобы собиравшего информацию для украинских спецслужб.

Реклама

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Сообщается, что ФСБ провела оперативно-разыскные мероприятия и пресекла разведывательно-подрывную деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко Вячеслава Леонидовича.

Видео: ФСБ РФ

По данным спецслужбы, россиянин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей в Крыму.

В ФСБ уверяют, что в автомобиле Есипенко был обнаружен предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства. Однако ни фото, ни видео его не приводят.

Реклама

Вячеслав Есипенко

Вячеслав Есипенко

В тренде
Как предотвратить самоубийства подростков

"Со слов задержанного Есипенко, информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности", – утверждают в ФСБ.

Судя по всему, на злые намерения задержанного должны были указывать изъятый у него туристический нож в пластмассовом чехле, дешевенький кнопочный телефон, смартфон с запасным аккумулятором, зарядный шнур от прикуривателя в авто, сувенирные флажки Украины и Евросоюза, железный ломик к крюком и бумажка з какими-то каракулями.

Реклама

В спецслужбе говорят, что Есипенко был задержан с целью исключения проведения подрывных акций в интересах украинских спецслужб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Напомним, российские спецслужбы не первый раз рапортуют о задержании украинских "шпионов" в Крыму. Так, в июле-2020 в Севастополе ФСБ задержала российского военнослужащего, который якобы сотрудничал с украинской разведкой.

В ноябре-2019 в Севастополе ФСБ задержала россиянку, которая якобы собирала секретные военные сведения по заданию украинской разведки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым шпион ФСБ РФ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство семилетней Маши в Херсонской области: что известно на данный момент (фото и видео)
Убийство семилетней Маши в Херсонской области: что известно на данный момент (фото и видео)Другие регионы
Убийство девочки в Херсонской области: появились новые подробности и фото подозреваемого
Убийство девочки в Херсонской области: появились новые подробности и фото подозреваемогоДругие регионы
Гордон назвал новую дату выхода фильма Bellingcat о боевиках
Гордон назвал новую дату выхода фильма Bellingcat о боевиках "Вагнера"Власть
Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)
Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)Фаново
Ляшко после вакцинации заболел COVID-19: что пошло не так?
Ляшко после вакцинации заболел COVID-19: что пошло не так?Украина
Убийство 7-летней Маши: в день похорон девочки один из селян порезал себе вены
Убийство 7-летней Маши: в день похорон девочки один из селян порезал себе веныУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять