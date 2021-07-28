Пирожки с червями и чебуреки с туалетным душком: как не стать жертвой опасного фастфуда

Коллаж "Сегодня"

Сомнительный сервис на остановках без разрешительных документов остается особенностью Украины. Бывшему сумчанину, которой уже пять лет живет в Ирландии, а сейчас путешествует по Украине, довелось попробовать булочку с червями. Такой опасный фастфуд он купил на остановке в Пирятине, хотя планировал перекусить сосиской в тесте.

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Об этом говорится в сюжете Олеся Боровика и Александра Алексеенко новостей "Сегодня".

"Мне показалось, что в середине макароны. Я подумал, почему сосиска с макаронами. Я надломил и не мог поверить. Это были опарыши или черви! Они не двигались. Видимо после микроволновки", – вспоминает Олег.

Необычное блюдо Олег приобрел, когда вместе с женой ехал в аэропорт Борисполь. По дороге они остановилась в Пирятине и на остановке заказали кофе с местной выпечкой.

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Таких точек много в украинских городах. Например, в Киеве жарят чебуреки прямо возле туалета. Продавщица Галина утверждает, что ее товар свежий, а за 10 лет работы здесь у нее много постоянных клиентов. И никаких документов у Галины нет ни на пекарню, ни на ее продукцию.

"На каждом месте реализации должен быть сопроводительный документ. Чебуреки, беляши, расстегаи, пирожки с мясом, ливером... должны храниться при температуре от 3 до 6 градусов не более трех часов", – рассказывает Татьяна Лубенская, начальница Управления безопасности пищевых продуктов Госпродпотребслужбы в Сумской области.

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В законе " О защите прав потребителей " указано, что на каждой точке реализации продукции должны быть:

справка с названием продукта, состава и наличия аллергена в нем;

справка с датой и временем производства продукции;

на этикетках, упаковке или в других документах на продукте должен быть указан срок его годности.

"Продажа товаров, на которых срок годности не указан или указан с нарушением требований нормативно-правовых актов, а также товаров, срок годности которых истек, запрещается", говорится в законе.

Напомним, что в начале июля жительница Херсона приобрела в магазине колбасу с червями.

А год назад в Украину завезли апельсины с беспозвоночными в середине.