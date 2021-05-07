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Геращенко выложил фото кота Уинстона, который "чуть не сорвал" прямой эфир

7 мая, 17:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Заместитель Авакова рассказал, в честь какого знаменитого человека он дал имя своему питомцу

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал фото своего домашнего питомца, который влез в кадр в прямом эфире во время интервью телеканалу "Украина 24".

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Его фото он разместил на своей странице в Facebook.

По его словам, коту 2,5 года.

"Вчера наше сокровище, кот Уинстон, а точнее его хвост, случайно стал звездой экрана. Во время моего включения на канале "Украина 24" он в своей обычной непринужденной манере забрался ко мне на стол за своей привычной порцией внимания", – написал он.

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Геращенко называет своего кота аристократом и дал ему имя в честь британского премьер-министра Уинстона Черчилля.

Напомним, в Киеве гроза мышей кот Чивас дослужился до звания майора.

Также ранее мы публиковали видео, как преданная кошка всю ночь просидела в ожидании видеосвязи с хозяином.

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