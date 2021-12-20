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Гибель экс-судьи Сергея Зинченко: полиция исключила главную версию

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
20 декабря, 13:34
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Некоторые экспертизы еще продолжаются, и по их результатам смогут узнать расстояние от пистолета, из которого произведен выстрел, до головы погибшего
В полиции отбросили одну из версий
В полиции отбросили одну из версий / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 18 ноября был найден мертвым бывший судья Соломенского суда Сергей Зинченко. В полиции заявили: нет оснований полагать, что это было убийство.

Об этом рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве генерал Иван Выговский, передает РБК-Украина.

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Полиция рассматривала преступление как умышленное убийство.

"Однако после того, как мы осмотрели место происшествия, назначили определенные экспертизы, у нас не возникло оснований полагать, что там было именно убийство", – сказал Выговский.

По его словам, нет никаких доказательств того, что кто-то мог находиться в квартире в момент гибели экс-судьи.

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Некоторые экспертизы еще продолжаются. Только по их результатам полиция сможет узнать расстояние от пистолета, из которого произвел выстрел, до головы погибшего, угол выстрела и т. д.

"На сегодня мы расследуем по ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство", – добавил Выговский.

В Киеве нашли мертвым бывшего судью

В полиции считают это самоубийством, но адвокат Лариса Криворучко считает, что Зинченко застрелили.

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"Это произошло в четверг, 18 ноября. Шевченковский район, улица Лукьяновская. Предварительно шло как самоубийство", – говорится в сообщении.

Отметим, что в начале 2017 года Зинченко задержали во время получения взятки в размере $22 тыс. Полученную взятку он должен был передать должностным лицам Министерства юстиции Украины для содействия в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге банка.

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