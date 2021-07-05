Глава МИД Греции в Киеве и Черниговский антикоррупционный форум – анонсы СЕГОДНЯ

В понедельник начнется рабочий визит греческого министра иностранных дел Никоса Дендиаса в Украину, также в Киеве откроется форум по международной политике

Никос Дендиас и Чернигов / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 5 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Визит министр иностранных дел Греции Никоса Дендиаса в Киев.

10:00 – открытие форума "Украина 30. Международная политика" при участии президента Владимира Зеленского, главы МИД Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса. Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16 а).

– открытие форума "Украина 30. Международная политика" при участии президента Владимира Зеленского, главы МИД Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса. Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16 а). 11:45 – совместная пресс-конференция главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса после переговоров. Прямая трансляция пресс-конференции.

– совместная пресс-конференция главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса после переговоров. Прямая трансляция пресс-конференции. 12:00 – пресс-конференция на тему "Сотрудничество со страной-агрессором как форма проявления криминального бизнеса". Участники мероприятия обнародуют обращение к СБУ, генпрокурору Украины, СНБО и администрации Госкомграниц с требованием обеспечить прозрачное и принципиальное расследование (УНИАН, ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Трансляция.

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Верховная Рада

10:00 – заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (ул. Садовая, 3а, к.1224).

– заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (ул. Садовая, 3а, к.1224). 12:00 – заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в формате видеоконференции (ул. Банковая, 6-8, к. 525).

– заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в формате видеоконференции (ул. Банковая, 6-8, к. 525). 14:00 – слушания Комитета ВР по вопросам экономического развития по пересмотру экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Киев

12:00 – торжества, во время которых представителям силовых структур, которые освобождали города Славянск и Краматорск, будут переданы 12 колоколов памяти (Михайловский Златоверхий монастырь, ул. Трехсвятительская, 8).

Чернигов

10:00 – Черниговский областной антикоррупционный форум (Черниговская ОГА, ул. Шевченко, 7, зал №1).

Одесса

13:00 – временная поверенная в делах США Кристина Квин вместе с заместителем главы Одесской областной государственной администрации Светланой Фабрикант посетят центр вакцинации против коронавируса и пообщаются с прессой (ул. Леонтовича 9/1).

За рубежом

Исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за июнь.

ОЭСР и ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) представят ежегодный совместный прогноз для рынков основных сельскохозяйственных товаров, биотоплива и рыбы.

ОЭСР опубликует данные о потребительских ценах во входящих в организацию странах за май.