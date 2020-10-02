Глава "Нафтогаза" Коболев заразился коронавирусом

Коболев ушел на самоизоляцию и уверяет, что ни с кем не контактировал

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заразился коронавирусом. Диагноз подтвердился после командировки. После поездки Коболев ни с кем не контактировал, так как ждал результата анализов. На время самоизоляции его обязанности будет исполнять Сергей Перелома.

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Об этом сообщил сам Коболев на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что чувствует себя хорошо, а все встречи и интервью перенес в онлайн. По его словам, сотрудники и менеджмент "Нафтогаза" с марта и так находятся преимущественно на удаленной работе.

"Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Как говорили эпидемиологи, коллективный иммунитет сформируется, когда 70% общества перенесут болезнь. Поэтому мы были готовы к этой реальности – и как компания, и я лично", – отметил Коболев.

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Напомним, ранее 2 октября стало известно, что коронавирус подтвердился у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании. Лечащий врач считает, что Трамп сможет исполнять президентский обязанности даже во время лечения. Впрочем, это известие все равно ударило по американским рынкам, так как инвесторы увидели в нем угрозу роста политической и экономической неопределенности.

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А о том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

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