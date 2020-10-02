Новый "рекорд". В Украине за сутки выявили 4633 случая COVID-19

За сутки от коронавируса умерли более 60 человек

В Украине за последние сутки выявили 4633 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 217 661 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 68 украинцев (всего – 4261). Вылечить от COVID-19 удалось 96 591инфицированных (2148 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 116 809 человек (+2417 за сутки).

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине не было первой волны коронавируса.

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Также напомним, Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в Украине количество инфицированных уже в этом году может вырасти до 7-9 тысяч в сутки.

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Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Мир во время пандемии напоминает обессиленного, опустошенного, растерянного солдата, считает президент.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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