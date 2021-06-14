Глава ОБСЕ в Украине и саммит НАТО – анонсы СЕГОДНЯ

Визит в Украину Анн Линдте и выступление Йенса Столтенберга / коллаж "Сегодня"
В Украине начнется визит действующей главы ОБСЕ, министра иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде, которая планирует посетить Донбасс, а в Брюсселе глава НАТО Йенс Столтенберг подведет итоги заседания Североатлантического совета.
Украина
- 10:30 – открытие всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля. Программа. Трансляция: YouTube, Facebook.
- Визит в Украину действующей главы ОБСЕ, министра иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.
- 11:00 – заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, конференц-зал).
- 9:00 – публичные консультации по проекту закона "О внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" для обеспечения информационной безопасности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации" (законопроект № 5546). Консультационный документ.
- 14:00 – заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования случаев и причин нарушения прав ребенка при осуществлении децентрализации полномочий по вопросам охраны детства, реформирования системы учреждений институционального ухода и воспитания, реализации права ребенка на семейное воспитание и усыновление, развития (модернизации) социальных услуг.
- 16:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в формате видеоконференции.
- 10:00 – рассмотрение иска ООО "Лидер ТВ" по обжалованию указа президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021, согласно которому применены санкции к истцу, в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.
- 10:30 – заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
- 12:15 – рассмотрение иска Александра Тупицкого об отстранении его от должности судьи КС в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.
- 13:00 – подписание Генерального договора о кластере высоких технологий "Антонов" между Государственным концерном "Укроборонпром", Государственным предприятием "Антонов", Министерством образования и науки Украины, Национальной академией наук Украины, а также рядом научных и образовательных учреждений (ул. Туполева, 1).
- 14:00 – рассмотрение иска ООО "Новости 24 часа" по обжалованию указа президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021, согласно которому применены санкции к истцу, в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.
- 14:30 – презентация проекта Vkursi Zemli Ukraine: Цифровизация земельного банка Украины (УНИАН, ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Трансляция.
За рубежом
Азербайджан
- Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Брюссель, Бельгия
- Саммит НАТО: пресс-конференция генсека Альянса Йенса Столтенберга по итогам заседания Североатлантического совета.
- Саммит ЕС – Канада с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля, главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Россия
- Визит главы управления по санитарному надзору Индонезии Пэнни Лукито для регистрации "Спутник V" для экстренного использования.
Онлайн
- Конференция высокого уровня Альянса по борьбе с торговлей людьми (с использованием видеоконференцсвязи) в Минске и Вене.