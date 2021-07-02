Главная проблема – эмоциональное выгорание: Фонд Ахметова проводит тренинги для приемных родителей

Все родители-воспитатели проходят через подобные испытания, главное – не оставаться с проблемами наедине

Родители-воспитатели Омельчуки / коллаж "Сегодня"

Ежегодно в Украине сиротами становятся в среднем 10 тысяч детей и в идеале они должны попасть в новые семьи. Одна из семейных форм воспитания – детские дома семейного типа (ДДСТ), где опорой для малышей являются родители-воспитатели. И это тоже профессия, ведь воспитание большого количества детей требует подготовки.

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Историю еще одного детдома семейного типа и как Фонд Рината Ахметова помогает готовить родителей-воспитателей, рассказали новости "Сегодня".

Семья Омельчук – из Мелитополя. Родители-воспитатели растят 11 детей.

"Свой ДДСТ мы сформировали в 2018 году. У нас многодетная семья была", – говорит мать-воспитательница Татьяна Омельчук.

У них рождались только девочки. Поэтому решили взять в семью мальчика – так многодетная семья начала пополняться, помогая детям-сиротам. Уже три года родители-воспитатели поддерживают ребят и рады их улыбкам.

"Мы начали воспитывать детей как своих. Очень трудно было их отучить от понятия "интернат", – делится Аркадий Омельчук, папа-воспитатель.

Испытания для родителей-воспитателей

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Воспитание детей требует незаурядного ресурса. С эмоциональным выгоранием столкнулись и Омельчуки.

"Каждый отец и мать знает – что такое первые полгода. Пока идет адаптация, пока мы привыкаем друг к другу. У всех разные характеры. Было тяжело", – говорит Татьяна Омельчук.

Через такие испытания проходят все родители-воспитатели. Главное – не оставаться с проблемами наедине, а обращаться к специалистам. Например, посещать тренинги с ведущими психологами.

"Это обмен опытом. Это общение. Общение с людьми, которые тебя понимают, которые понимают, что такое приемные ребята, что такое приемная семья", – делится мать-воспитательница.

Чего учат на тренингах от Фонда

Татьяна и Аркадий – среди 30 участников тренинга от Фонда Рината Ахметова. Шесть часов родители-воспитатели детских домов семейного типа, приемные родители, опекуны работали со специалистами.

"Фонд выносит на повестку те социальные темы, за которые мало кто хочет браться. Ему огромное спасибо за то, что правильно выделяются задачи", – говорит клиническая психологиня Елена Емченко.

В Украине, к сожалению, участились случаи отказа усыновителей от воспитания детей из-за перегрузки. Поэтому проблема актуальна. Важно вовремя с ней справиться.

"Мы разделяем ценности Фонда Ахметова в поддержке детей. Мы стоим на позиции детей всегда. И наша основная задача – помочь родителям увидеть своих детей позитивными глазами", – добавляет практическая психологиня Инна Черкашина.

Тренинги от Фонда проводят в рамках программы "Сиротству – нет", которая помогает родителям и детям найти друг друга.

"Порядка десяти тысяч детей из интернатов обрели свои новые любящие семьи. Благодаря этой программе был создан 41 детский дом семейного типа", – рассказывает Алина Климчик, менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

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Супруги Омельчук через пару лет выпустят первых детей. Теперь родители знают, как помочь воспитанникам в данный период, а для них это очень важно.

Мы также писали, что Фонд Рината Ахметова поддерживает детский дом семейного типа Бабиных из Мариуполя, родители-воспитатели которого помогают детям почувствовать семейное тепло и учат элементарным жизненным навыкам.