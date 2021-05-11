Выборы Госдумы в ОРДЛО и Pfizer для подростков – главные новости за ночь

Байден оправдывает Россию, США определились с вакцинацией подростков, а жители оккупированого Донбасса смогут голосовать в РФ – и другие важные события

Россия намерена разрешить жителям оккупированных территорий Донбасса голосовать на ближайших выборах в Госдуму, а в США наконец одобрили применение вакцины от коронавируса Pfizer для подростков. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить.

США начинают вакцинировать подростков

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Управление по санитарному контролю за производством продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов разрешило вакцинацию от коронавируса препаратом компаний Pfizer/BioNTech детей в возрасте от 12 лет. Говорят, изучили все за и против.

Требование Блинкена к Палестине и Израилю

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ракетные обстрелы Израиля следует немедленно прекратить, а палестинцы и израильтяне должны предпринять конкретные шаги по снижению напряженности в регионе. При этом в Госдепе признают право Израиля защищать своих людей и территории.

Неоднозначное заявление Байдена по кибератаке

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает недоказанной причастность российского правительства к хакерской атаке на крупнейший на восточном побережье Америки трубопровод компании Colonial Pipeline. Хотя, по его словам, взломщики находятся именно в РФ, а Кремль частично несет ответственности за борьбу с этой проблемой.

В тренде Падение в 37 раз. В Украине практически остановилась вакцинация от коронавируса

Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму

В России заявили, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые ранее получили российские паспорта, смогут принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу РФ.