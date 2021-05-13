Разоблачение намерений РФ по Донбассу и погромы в Израиле – главные новости за ночь

СМИ узнали, что в Евросоюзе подозревают Россию в намерении поглотить часть Донбасса, глава ВОЗ наконец вакцинировался, а в Израиле продолжаются погромы. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить.
Россия хочет поглотить Донбасс
В Евросоюзе считают, что Россия пытается постепенно поглотить временно неподконтрольные Киеву районы в Луганской и Донецкой областях Украины, якобы именно с этим связано намерение Кремля провести там выборы в Госдуму и раздача паспортов местным жителям.
Глава ВОЗ привился от COVID
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду, 12 мая, прошел вакцинацию от коронавируса в Университетской клинике Женевы, но название вакцины держит в тайне.
Предупреждение Блинкена Лаврову
Глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен поговорил по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и предупредил его о решимости президента Джо Байдена защищать американских граждан и интересы США и их союзников от зловредных действий России.
Погромы в Израиле
На фоне ракетных обстрелов Израиля из подконтрольного палестинцам сектора Газа по стране прокатилась волна погромов – евреи крушат магазины арабов, а арабы жгут принадлежащие евреям машины. Есть пострадавшие и множество задержанных.
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией