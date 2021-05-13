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Викриття намірів РФ щодо Донбасу і погроми в Ізраїлі – головні новини за ніч

13 травня, 06:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У ЗМІ потрапив документ ЄС, що викриває Росію, а в Ізраїлі євреї і араби трощать магазини і машини одні одних – та інші важливі події

ЗМІ дізналися, що в Євросоюзі підозрюють Росію в намірі поглинути частину Донбасу, голова ВООЗ нарешті вакцинувався, а в Ізраїлі тривають погроми. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити.

Росія хоче поглинути Донбас

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В Євросоюзі вважають, що Росія намагається поступово поглинути тимчасово непідконтрольні Києву райони в Луганській і Донецькій областях України, нібито саме з цим пов'язаний намір Кремля провести там вибори до Держдуми і роздача паспортів місцевим жителям.

Голова ВООЗ зробив щеплення від COVID

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус в середу, 12 травня, пройшов вакцинацію від коронавірусу в Університетській клініці Женеви, але назву вакцини тримає в таємниці.

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Попередження Блінкена Лаврову

Глава Держдепу Сполучених Штатів Ентоні Блінкен поговорив телефоном із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і попередив його про рішучість президента Джо Байдена захищати американських громадян й інтереси США і їхніх союзників від шкідливих дій Росії.

Погроми в Ізраїлі

На тлі ракетних обстрілів Ізраїлю з підконтрольного палестинцям сектору Гази по країні прокотилася хвиля погромів – євреї трощать магазини арабів, а араби палять машини, що належать євреям. Є постраждалі і безліч затриманих.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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