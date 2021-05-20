Встреча Блинкена с Лавровым и эффективность третьей дозы вакцины – главные новости за ночь

Блинкен пригрозил Лаврову ответом на агрессию, а Британия начала исследования эффективности третьей дозы COVID-вакцин – и другие важные события

Главные новости ночи. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Встреча Блинкена с Лавровым

Реклама

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым на Арктическом саммите в Исландии. Глава Госдепа напомнил представителю Кремля, что США намерены отвечать на агрессию его государства.

Жертвы ударов Израиля в Газе

В секторе Газа от ударов Армии обороны Израиля погибли не менее 227 человек. Причем среди погибших 64 ребенка и 38 женщин, утверждают в управлении здравоохранения Газы.

Результаты работы Зеленского за два года

Глава партии власти "Слуга народа" Александр Корниенко накануне большой пресс-конференции президента Владимира Зеленского озвучил результаты его работы за два года, заявив, в частности, что 28% обещаний президент уже выполнил, а 56% – в процессе выполнения.

Дорожный конфликт со стрельбой в Одессе

В Одессе один из участников движения "подрезал" машину другого. Конфликт на дороге перерос в драку и закончился стрельбой, в результате которой двое мужчин получили ранения.

Исследование эффективности третьей дозы COVID-вакцин

Реклама

Великобритания запустила первое в мире клиническое испытание, чтобы выяснить, может ли дополнительная доза вакцины защитить людей от COVID-19 и его вариантов. Протестируют семь существующих препаратов для защиты от коронавируса.