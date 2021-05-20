Зустріч Блінкена з Лавровим і ефективність третьої дози вакцини – головні новини за ніч

Головні новини ночі. Колаж "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Зустріч Блінкена з Лавровим
Держсекретар США Ентоні Блінкен вперше зустрівся з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим на Арктичному саміті в Ісландії. Глава Держдепу нагадав представнику Кремля, що США мають намір відповідати на агресію його держави.
Жертви ударів Ізраїлю в Газі
У секторі Гази від ударів Армії оборони Ізраїлю загинули щонайменше 227 людей. Причому серед загиблих 64 дитини і 38 жінок, стверджують в управлінні охорони здоров'я Гази.
Результати роботи Зеленського за два роки
Голова партії влади "Слуга народу" Олександр Корнієнко напередодні великої прес-конференції президента Володимира Зеленського озвучив результати його роботи за два роки, заявивши, зокрема, що 28% обіцянок президент вже виконав, а 56% – у процесі виконання.
Дорожній конфлікт зі стріляниною в Одесі
В Одесі один із учасників руху "підрізав" машину іншого. Конфлікт на дорозі переріс у бійку і закінчився стріляниною, в результаті якої двоє чоловіків отримали поранення.
Дослідження ефективності третьої дози COVID-вакцин
Велика Британія запустила перше в світі клінічне випробування, щоб з'ясувати, чи може додаткова доза вакцини захистити людей від COVID-19 і його варіантов.Протестують сім існуючих препаратів для захисту від коронавірусу.