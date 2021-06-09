Взрывы в Харькове и Китае и новое заявление США о "Северном потоке – 2" – главные новости за ночь

Вечером во вторник в Харькове подорвали гранату, а в Китае взорвался химзавод, Блинкен же сделал важное замечание по российскому газопроводу – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Взрыв в Харькове

Реклама

В Харькове прогремел взрыв на проспекте Гагарина, в результате которого трое человек получили осколочные ранения. Одному из пострадавших грозит ампутация ноги. В момент взрыва рядом находился ребенок, который от испуга убежал во дворы, и правоохранителям пришлось его искать.

Взрыв на химзаводе в Китае

В Китае произошел пожар и сильный взрыв на химическом заводе по производству поликремния в городе Шихэцзы вечером во вторник, 8 июня. Власти уверяют, что никто не пострадал и никакой опасности нет, но по неподтвержденным данным, на самом деле взорвался кремнеземный реактор.

Блинкен о заявлении Зеленского по "Северному потоку – 2"

Глава Госдепа США Энтони Блинкен утверждает, что Соединенные Штаты предупреждали Украину о своих намерениях отказаться от санкций против оператора "Северного потока – 2" компании Nord Stream 2 AG, и предположил, что президент Владимир Зеленский был удивлен, потому что его, возможно, не поставили об этом в известность.

Санкции США против Беларуси

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник, 8 июня, подписал постановление о продлении еще на год американских санкций против властей Беларуси и уведомил об этом Конгресс США. Санкции были введены еще в связи с выборами в 2006 году.

Реклама

Что произошло в Украине и мире 8 июня, смотрите в новостях "Сегодня".