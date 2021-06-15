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  1. Последние новости Украины

Новая вакцина от COVID и Байден о вступлении Украины в НАТО – главные новости за ночь

15 июня 2021 6:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Иран начинает прививать от COVID собственной вакциной, а президент США утверждает, что Украину не принимают в НАТО не из-за Донбасса – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Иранская вакцина от COVID

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В Иране одобрили экстренное использование вакцины против коронавируса, разработанной местной фармацевтической компанией, под названием COVIran Barekat на основе деактивированного вируса. В стране также заявили, что работают еще над одной вакциной в сотрудничестве с Кубой, которая появится вскоре.

МИД работает над оружием Украине от Германии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что нынешнее правительство Германии, которое отказывается предоставлять Украине оружие, не изменит своей позиции, но МИД уже работает по этому вопросу в ожидании смены правительства в ФРГ после парламентских выборов нынешней осенью.

Байден о Донбассе и вступлении Украины в НАТО

Президент Джо Байден уверяет, что конфликт на Донбассе не может помешать возможности вступления Украины в НАТО. Однако наша страна должна соответствовать определенным критериям и требованиям Альянса.

Подрыв военных на Донбассе

На Донбассе в результате взрыва неизвестного взрывного устройства в понедельник, 14 июня, подорвались двое украинских военных – у обоих осколочные ранения.

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Пожар на химзаводе в США

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В Соединенных Штатах в городе Роктон (штат Иллинойс,) произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool, из-за которого были эвакуированы все жители и предприятия в радиусе одной мили от места расположения завода.

О чем говорили в Украине и мире 14 июня, смотрите в выпуске новостей "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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