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ВОЗ обнадежила с COVID и скандал в школе Винницы – главные новости за ночь

6 июля 2021 6:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире несколько улучшилась, а в винницкой школе учитель избила ребенка с синдромом Дауна – и другие события

Хорошие новости о COVID-19 и винницкая школа / коллаж "Сегодня"

Хорошие новости о COVID-19 и винницкая школа / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

ВОЗ обнадежила с COVID

Заболеваемость COVID-19 в мире за последние две недели стабилизировалась и сейчас ситуация лучше, чем два-три месяца назад. В то же время картина в разных странах неравномерная.

На Донбассе погиб отец четырех детей

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В результате очередного обстрела российскими оккупационными силами на Донбассе в понедельник, 5 июля, погиб заместитель начальника тыла логистики 93-й ОМБр, майор Богдан Бродовский. Без отца осталось четверо малолетних детей. Сослуживцы рассказали, каким был погибший.

Богдан Бродовский с семьей / коллаж "Сегодня"

Богдан Бродовский с семьей / коллаж "Сегодня"

Украина – крупнейший получатель вакцин от США

Украина является одним из крупнейших получателей вакцин от коронавируса, которые США передают всему миру, рассказала временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин. Она также напомнила о планах президента США передать еще полмиллиарда COVID-вакцин программе COVAX, часть которых поступит и в Украину.

Издевательство над ребенком в Виннице

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Ассистентка учителя в винницкой школе издевалась и била мальчика с синдромом Дауна, который не хотел выходить из кабинета во время перерыва. Педагог угрожала пятикласснику Максиму отрезать половой орган. Это сняли установленные в кабинете камеры.

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В очередном инклюзивном классе разгорелся скандал из-за насилия над учеником. Фото: скриншот

В очередном инклюзивном классе разгорелся скандал из-за насилия над учеником. Фото: скриншот

О чем говорили в Украине и мире 5 июля, смотрите в новостях "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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