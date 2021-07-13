Франция ужесточила вакцинацию, а в больнице Ирака сгорели десятки людей – новости ночи

Макрон объявил усиление борьбы с коронавирусом, Беларусь снова задержала террористов, а в Ираке сгорела ковидная больница – и другие новости

Эмманюэль Макрон и пожар в Ираке / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Пожар в COVID-больнице в Ираке

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В Ираке произошел пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной провинции Ди-Кар, в результате которого погибли по меньшей мере 52 человека, около 70 пострадали, и число погибших неуклонно растет. Десятки человек оказались заблокированы в горящем здании.

Пожар в больнице "Аль-Хусейн" / коллаж "Сегодня"

Франция усиливает борьбу с COVID

Франция вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков и других категорий работников, которые могут контактировать с "уязвимыми людьми". Также для защиты страны от штамма "Дельта" введут обязательную изоляцию невакцинированных путешественников при въезде в страну.

Беларусь и террористы

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В Комитете государственной безопасности (КГБ) Беларуси заявили, что задержали всех фигурантов "террористических ячеек", которыми управляли из-за рубежа, и сейчас они якобы дают признательные показания. Если верить белорусским спецслужбам, то задержанные пытались устроить поджог, взрыв, а также отрезать язык местному журналисту-пропагандисту.

Скрин записи нападения на пропагандиста Григория Азаренка / ОНТ

Статья Путина о единстве Украины и России

Российский президент Владимир Путин написал огромную статью о якобы единстве Украины и России, в которой назвал земли нашей страны "территориальными подарками большевиков", которые этим "ограбили Россию".

Меркель о "Северном потоке – 2" и Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила, что Украина должна остаться страной – транзитером газа даже в случае завершения строительства и запуска российского газопровода "Северный поток – 2".

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Шри-Ланка приоткрылась для туристов

Привитым от коронавируса иностранцам облегчили условия въезда в Шри-Ланку – теперь им не обязательно отбывать 14 дней карантина после прилета в страну, правда они должны будут две недели проживать в гостинице, получившей сертификат безопасности Safe & Secure.

Что еще происходило 12 июля в Украине и мире, смотрите в выпуске новостей "Сегодня":

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