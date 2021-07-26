В Норвегии упал метеорит, а в Украине хотят смешивать COVID-вакцины – главные новости за ночь

Метеорит над Норвегией и смешивание вакцин / коллаж "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
ХАМАС устроил пожары в Израиле
В Израиле в воскресенье вспыхнуло сразу несколько пожаров на территории регионального совета Эшколь, которые оказались результатом поджогов с помощью воздушных шаров, отправленных из сектора Газа группировкой ХАМАС.
Метеорит над Норвегией
Необычно большой метеорит пронесся над югом Норвегии в ночь на воскресенье с "впечатляющим" звуковым и световым эффектом. Часть его, возможно, упала на Землю, недалеко от столицы Осло.
Метеорит над Норвегией / коллаж "Сегодня"
Наводнение в Лондоне
Столицу Великобритании накрыли мощные ливни, которые вызвали настоящие потопы в некоторых районах Лондона в воскресенье, 25 июля. На видео очевидцев видны затопленные проезжие части и огромные лужи в магазинах на первых этажах.
Потоп в Лондоне / коллаж "Сегодня"
В Украине могут разрешить смешивать вакцины
Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации Минздрава рекомендовала разрешить смешивание вакцин от коронавируса, но при четком соблюдении определенных условий. Речь идет о возможности введения второй дозы препарата Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы мРНК вакцины Moderna.
Что происходило в Украине и мире на прошлой неделе, смотрите в "Сегодня. Итоги":
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса