В Норвегии упал метеорит, а в Украине хотят смешивать COVID-вакцины – главные новости за ночь

Норвежцам посчастливилось наблюдать необычное явление, а в украинском Минздраве задумались о комбинировании антиковидных вакцин – и другие события

Метеорит над Норвегией и смешивание вакцин / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

ХАМАС устроил пожары в Израиле

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В Израиле в воскресенье вспыхнуло сразу несколько пожаров на территории регионального совета Эшколь, которые оказались результатом поджогов с помощью воздушных шаров, отправленных из сектора Газа группировкой ХАМАС.

Метеорит над Норвегией

Необычно большой метеорит пронесся над югом Норвегии в ночь на воскресенье с "впечатляющим" звуковым и световым эффектом. Часть его, возможно, упала на Землю, недалеко от столицы Осло.

Метеорит над Норвегией / коллаж "Сегодня"

Наводнение в Лондоне

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Столицу Великобритании накрыли мощные ливни, которые вызвали настоящие потопы в некоторых районах Лондона в воскресенье, 25 июля. На видео очевидцев видны затопленные проезжие части и огромные лужи в магазинах на первых этажах.

Потоп в Лондоне / коллаж "Сегодня" В тренде Минздрав хочет начать смешивать вакцины – хотя ВОЗ не советует

В Украине могут разрешить смешивать вакцины

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации Минздрава рекомендовала разрешить смешивание вакцин от коронавируса, но при четком соблюдении определенных условий. Речь идет о возможности введения второй дозы препарата Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы мРНК вакцины Moderna.

Что происходило в Украине и мире на прошлой неделе, смотрите в "Сегодня. Итоги":

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