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С условием. В Украине рекомендовали эксперимент по смешиванию вакцин

25 июля 2021 21:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Министерство здравоохранения Украины опирается на результаты аналогичного опыта других государств

Можно будет прививаться разными вакцинами. Фото: коллаж "Сегодня"

Можно будет прививаться разными вакцинами. Фото: коллаж "Сегодня"

Есть рекомендации относительно вакцины AstraZeneca и ее возможного комбинирования с Pfizer&BioNTech и Moderna. Будут ли в Украине комбинировать вакцины, особенно, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу.

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Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Апостроф.

"Министерство здравоохранения Украины принимает подобные решения, опираясь на результаты международных исследований, рекомендации производителя вакцины и анализа аналогичного опыта других государств. Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, как главный совещательный орган Минздрава, рекомендовала разрешить так называемое "микширование (смешивание) вакцины", но при четком соблюдении определенных условий", – говорит Кузин.

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По его словам, речь идет о возможности введения второй дозы препарата Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом.

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Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача.

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"Соответствующее решение группы экспертов уже есть, поэтому сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработку детальных пошаговых инструкций в таких случаях", – добавляет он.

Отметим, 12 июля главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что ВОЗ рекомендует не смешивать вакцины от коронавируса, так как этот вопрос еще полностью не изучен.

Мы писали также, что в Италии разрешили смешивать вакцину AstraZeneca с Moderna и Pfizer.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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