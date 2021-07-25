С условием. В Украине рекомендовали эксперимент по смешиванию вакцин

Можно будет прививаться разными вакцинами. Фото: коллаж "Сегодня"

Есть рекомендации относительно вакцины AstraZeneca и ее возможного комбинирования с Pfizer&BioNTech и Moderna. Будут ли в Украине комбинировать вакцины, особенно, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу.

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Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Апостроф.

"Министерство здравоохранения Украины принимает подобные решения, опираясь на результаты международных исследований, рекомендации производителя вакцины и анализа аналогичного опыта других государств. Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, как главный совещательный орган Минздрава, рекомендовала разрешить так называемое "микширование (смешивание) вакцины", но при четком соблюдении определенных условий", – говорит Кузин.

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По его словам, речь идет о возможности введения второй дозы препарата Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом.

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Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача.

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"Соответствующее решение группы экспертов уже есть, поэтому сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработку детальных пошаговых инструкций в таких случаях", – добавляет он.

Отметим, 12 июля главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что ВОЗ рекомендует не смешивать вакцины от коронавируса, так как этот вопрос еще полностью не изучен.

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