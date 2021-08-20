Корабли РФ не пустили в испанский порт, а в Киеве сбежал удав – главные новости за ночь

Испания отказала военным судам России в заходе в свой порт, а в Киеве разыскивают сбежавшего в Голосеевском районе огромного удава – и другие новости

Россиянам не разрешили зайти в порт в Испании, а в столице ищут удава / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Российские суда не пустили в испанский порт

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Министерство иностранных дел Испании отказало России в просьбе о заходе ее двух военных кораблей в порт города Сеута, испанского полуэксклава в Северной Африке. Известно, что союзники Испании по НАТО и Евросоюзу не раз критиковали частые остановки судов ВМС России в Сеуте в последние годы, в частности из-за аннексии Крыма.

Российский "Алтай" не пустили в испанский порт Сеуту / коллаж "Сегодня"

Военные сборы в "Л/ДНР"

На оккупированных территориях Донецкой области мужчинам начали приходить "повестки" на так называемые учебные военные сборы, которые пройдут 24 августа. Так называемые "ЛНР" и "ДНР" якобы собираются отработать совместные действия "органов управления и сил гражданской защиты" для реагирования на "угрозы со стороны Украины".

В Киеве сбежал удав

В Киеве в Голосеевском районе разыскивают домашнего двухметрового удава, который потерялся во время прогулки в зеленой зоне перед зданием экономического факультета университета им. Т. Шевченко. Хозяйка утверждает, что удав не опасен и совсем не боится людей.

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Удава потеряли возле экономического факультета КНУ им. Т. Шевченко / коллаж "Сегодня"

Смерть пограничника

Возле границе с Румынией в четверг, 19 августа, нашли мертвым украинского пограничника Черновицкого пограничного отряда. Тело с огнестрельным ранением нижней челюсти обнаружили недалеко от Селятино Вижницкого района.

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