Результаты встречи Зеленского и Байдена и наводнение в Испании – главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Первые заявления Зеленского и Байдена после встречи
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Украины перед лицом агрессии России, а также сотрудничество по энергетической безопасности. Украинский президент в свою очередь рассказал, что в случае нарушения прав Украины в энергетическом секторе – США будут вводить санкции.
Наводнение в Испании
В Испании сильные ливни в среду, 1 сентября, привели к сильному наводнению в провинции Альканар, особенно пострадали города Кастельон и Таррагона. Там потоки воды бурлящей рекой проносились по улицам, снося все на своем пути.
Непристойный скандал с экс-советником министра
Бывший советник министра экономического развития Украины и помощник нардепа на общественных началах Ростислав Дзундза попал в непристойный скандал с полицейскими. Находясь в центре Киева недалеко от Европейской площади явно в нетрезвом состоянии, чиновник предложил правоохранителям оказать им интимную услугу.
Зеленский дал Байдену список пленных
Во время встречи в Белом доме президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена Зеленский передал своему американскому коллеге список из 450 пленных, которые находятся на неподконтрольных территориях на Донбассе и в Крыму, попросив Байдена поспособствовать их вызволению.
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