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Главы МИД стран Бенилюкса в Киеве и решение Fitch по Беларуси – анонсы СЕГОДНЯ

7 мая, 07:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 7 мая в Украине и за рубежом в одном месте

Вернувшиеся с Донбасса главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга выступят на совместной с Дмитрием Кулебой пресс-конференции, а международное агентство Fitch может объявить о действиях в отношении суверенных рейтингов Беларуси.

Украина

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Киев

  • 10:00 – совместная пресс-конференция министров иностранных дел Украины, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. СМИ смогут принять участие и задать вопрос в онлайн-режиме. Прямая трансляция пресс-конференции будет осуществляться на странице МИД в Facebook.
  • 11:00 – пресс-брифинг на тему "Год обучения в условиях пандемии. Результаты, ожидания, опыт" при участии образовательного омбудсмена Сергея Горбачева в Украинском кризисном медиацентре (ул. Крещатик, 2).
  • Открытие выставки архивных документов ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
  • 10:00 – открытие выставки тюльпанов на обновленном Певческом поле Печерского ландшафтного парка.

Одесса

  • 13:00пресс-конференция о похищении картины "Поцелуй Иуды" из Одесского музея западного и восточного искусства ("Одесса-медиа", Приморский бульвар, 14).

За рубежом

США

В тренде
Главы МИД стран Бенилюкса в Киеве и решение Fitch по Беларуси – анонсы СЕГОДНЯ
  • Международное рейтинговое агентство Fitch может объявить о действиях по отношению к суверенным рейтингам Беларуси.

Вена, Австрия

  • Продолжение переговоров по иранской ядерной сделке.
  • Заседание конференции государств – участников конвенции ООН против коррупции.
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Порту, Португалия

  • Конференция представителей стран Евросоюза по социальным вопросам и неформальная встреча глав государств и правительств ЕС для обсуждения социальных последствий пандемии.

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