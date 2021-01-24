Восстановление экономики Украины: в ОПУ дали прогноз на 2021 год

В 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться. На нее повлияют монетарная политика НБУ и положительные тенденции на внешних рынках.

Реклама

Такое мнение высказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает пресс-служба ОПУ.

"Если говорить вообще о 2021 годе, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики", – отметил он.

Восстановлению экономики может способствовать:

улучшение инвестиционного климата в Украине;

реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций;

ситуация на внешних рынках, где растут цены на продукты, которые экспортирует Украина;

ситуация на мировых финансовых рынках, которая улучшилась.

"После окончания избирательной кампании в США и до недавней инаугурации 46-го президента США Джо Байдена пошли в рост все фондовые рынки, а это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. В целом международные рынки выросли более чем на 15% за это время", – сообщил Устенко.

В тренде Почему Лещенко молчит о ремонте элитной квартиры: эксперты подсчитали расходы

Реклама

Таким образом, инвесторы сейчас начинают искать возможности для инвестирования. И Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может рассчитывать на инвестиции.

В то же время на данном этапе украинская власть должна позаботиться о создании качественного инвестклимата, защите права собственности, улучшении судебной системы и других важных факторах.

Ранее мы сообщали, что Национальная экономическая стратегия до 2030 года, которую разрабатывают на основе итогов "аудита государства", будет фундаментальной "дорожной картой", которая приведет к серьезным изменениям в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама