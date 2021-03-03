Українська
$ 27,93
33,6
  1. Последние новости Украины

"Год назад мы проснулись в новой реальности": как Украина боролась с COVID-19

3 марта, 11:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Эпидемию Украина встретила с полностью разрушенной системой здравоохранения

Ровно год назад в Украине был зафиксирован первый случай коронавируса. С того момента удалось кардинально перестроить систему здравоохранения для борьбы с эпидемией. Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге озвучил главные достижения за год.

"Ровно год назад мы зафиксировали в Украине первого больного на COVID-19. Это случилось 3 марта 2020 года. Именно с этой даты Украина проснулась в новой реальности. Это рубеж, от которого начался отсчет начала борьбы наших медиков с пандемией", – сказал он.

Реклама

Министр напомнил, что эпидемию Украина встретила с полностью разрушенной системой здравоохранения. Не было опорных больниц, средств инфекционной защиты – даже масок и антисептиков, инфекционные отделения были не обустроены.

Как Украина выстояла против COVID-19

  • Весенний локдаун-2020 спас систему здравоохранения.
  • За год удалось привлечь к борьбе с пандемией 131 500 врачей.
  • Перепрофилировали 542 медучреждения под лечение коронавирусных больных.
  • Увеличили количество койко-мест для коронавирусных больных с 12 704 до 69 500, из которых обеспечены сейчас кислородом 59 471 (3500 год назад).
  • Сейчас есть 6142 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
  • За год удалось вылечить 1 182 036 украинцев.
  • Год назад могли делать лишь 200 тестов в сутки, сейчас – почти 80 000.
  • По уровню смертности от ковида в Европе Украина на 35 месте: на один миллион населения в 2-3 раза меньше, чем в развитых странах ЕС.

Тем временем глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну по коронавирусу.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Антициклон
Антициклон "Жаклин" несет нам солнце и тепло до +15 : синоптик порадовала прогнозомУкраина
"Совет да любовь": Гордон отжег три раза за минуту (видео)Украина
Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получит
Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получитЭкономика
В Одессе медики пожаловались на побочные эффекты после вакцинации от COVID-19
В Одессе медики пожаловались на побочные эффекты после вакцинации от COVID-19Одесса
Рынок топлива: почему цены снова рванули вверх
Рынок топлива: почему цены снова рванули вверхЭкономика
Индийскую COVID-вакцину купили только бедные страны? Где еще используют препарат
Индийскую COVID-вакцину купили только бедные страны? Где еще используют препаратУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять