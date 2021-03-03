"Год назад мы проснулись в новой реальности": как Украина боролась с COVID-19

Ровно год назад в Украине был зафиксирован первый случай коронавируса. С того момента удалось кардинально перестроить систему здравоохранения для борьбы с эпидемией. Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге озвучил главные достижения за год.

"Ровно год назад мы зафиксировали в Украине первого больного на COVID-19. Это случилось 3 марта 2020 года. Именно с этой даты Украина проснулась в новой реальности. Это рубеж, от которого начался отсчет начала борьбы наших медиков с пандемией", – сказал он.

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Министр напомнил, что эпидемию Украина встретила с полностью разрушенной системой здравоохранения. Не было опорных больниц, средств инфекционной защиты – даже масок и антисептиков, инфекционные отделения были не обустроены.

Как Украина выстояла против COVID-19

Весенний локдаун-2020 спас систему здравоохранения.

За год удалось привлечь к борьбе с пандемией 131 500 врачей.

Перепрофилировали 542 медучреждения под лечение коронавирусных больных.

Увеличили количество койко-мест для коронавирусных больных с 12 704 до 69 500, из которых обеспечены сейчас кислородом 59 471 (3500 год назад).

Сейчас есть 6142 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За год удалось вылечить 1 182 036 украинцев.

Год назад могли делать лишь 200 тестов в сутки, сейчас – почти 80 000.

По уровню смертности от ковида в Европе Украина на 35 месте: на один миллион населения в 2-3 раза меньше, чем в развитых странах ЕС.

Тем временем глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну по коронавирусу.

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