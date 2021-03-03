"Рік тому ми прокинулися в новій реальності": як Україна боролася з COVID-19

Рівно рік тому в Україні був зафіксований перший випадок коронавірусу. Відтоді вдалося кардинально перебудувати систему охорони здоров'я для боротьби з епідемією. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу озвучив головні досягнення за рік.

"Рівно рік тому ми зафіксували в Україні першого хворого на COVID-19. Це сталося 3 березня 2020 року. Саме з цієї дати Україна прокинулася в новій реальності. Це рубіж, від якого почався відлік початку боротьби наших медиків з пандемією", – сказав він.

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Міністр нагадав, що епідемію Україна зустріла з повністю зруйнованою системою охорони здоров'я. Не було опорних лікарень, засобів інфекційної захисту – навіть масок і антисептиків, не були облаштовані інфекційні відділення.

Як Україна вистояла проти COVID-19

Весняний локдаун-2020 врятував систему охорони здоров'я.

За рік вдалося залучити до боротьби з пандемією 131 500 лікарів.

Перепрофільовано 542 медустанови для лікування коронавірусних хворих.

Збільшено кількість ліжко-місць для коронавірусних хворих з 12 704 до 69 500, з них забезпечено киснем 59 471 (3500 рік тому).

Є 6142 апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).

За рік вдалося вилікувати 1 182 036 українців.

Рік тому могли робити лише 200 тестів на добу, тепер – майже 80 000.

За рівнем смертності від ковіду в Європі Україна на 35-му місці: на один мільйон жителів у 2-3 рази менше, ніж у розвинених країнах ЄС.

Тим часом голова парламентського Кмітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на наступну хвилю коронавірусу.

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