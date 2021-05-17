Українська
$ 27,61
33,48
  1. Последние новости Украины

"Голоса мирных": в проект попали уже более тысячи историй-исповедей

17 мая, 22:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Благодаря Фонду Ахметова люди рассказывают свои истории о Донбассе

Проект "Голоса мирных". продолжает собирать истории

Проект "Голоса мирных". продолжает собирать истории

Более тысячи историй-исповедей уже попали в картотеку крупнейшего музейного онлайн пространства "Голоса мирных". Это уникальный проект, который собирает свидетельства того, что пришлось пережить мирному населению во время конфликта на Донбассе.

Реклама

"Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова впервые в Украине так масштабно документирует истории мирных граждан, которых коснулся конфликт на Донбассе. Люди могут поделиться своими воспоминаниями и благодаря этому, и другие люди и в Украине и в мире могут узнать из первых уст их историю", – говорит Ольга Гук, главный редактор проектов Фонда Рината Ахметова.

В тренде
"Отмороженная совсем": в Сети захейтили менеджера Укрпочты за пост о сексе
Фото: Facebook Левицкой
В тренде
Град, шквалы, ливни и магнитные бури: погода приготовила украинцам "сюрпризы"
В тренде
Коронавирус "дал заднюю"? В Украине все меньше новых случаев за сутки (статистика)
Медик скорой помощи в защитном костюме
Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что почти каждый второй житель прифронтовой зоны страдает от психологической нагрузки. А каждый четвертый переселенец борется с депрессией.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Гривня укрепляется: почем может быть доллар в мае
Гривня укрепляется: почем может быть доллар в маеФинансы
Похолодание и грозовые дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на понедельник
Похолодание и грозовые дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на понедельникУкраина
Смертельное ДТП в Польше: умерла украинка, которая больше двух месяцев боролась за жизнь
Смертельное ДТП в Польше: умерла украинка, которая больше двух месяцев боролась за жизньУкраина
Врач отказалась осматривать. На Волыни умер полуторагодовалый ребенок
Врач отказалась осматривать. На Волыни умер полуторагодовалый ребенокЗапад
"Укрзализныця" временно изменила расписание поездов: списокТранспорт
Жара и дожди. Синоптики рассказали, какой будет сегодня погода в Украине
Жара и дожди. Синоптики рассказали, какой будет сегодня погода в УкраинеУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять