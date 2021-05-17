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"Голоси мирних": в проєкт потрапили вже більше тисячі історій-сповідей

17 травня, 22:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Завдяки Фонду Ахметова люди розповідають свої історії про Донбас

Більше тисячі історій-сповідей вже потрапили в картотеку найбільшого музейного онлайн простору "Голоси мирних". Це унікальний проєкт, який збирає свідчення того, що довелося пережити мирному населенню під час конфлікту на Донбасі.

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"Музей "Голосу мирних" Фонду Ріната Ахметова вперше в Україні так масштабно документує історії мирних громадян, яких торкнувся конфлікт на Донбасі. Люди можуть поділитися своїми спогадами і завдяки цьому, і інші люди і в Україні і в світі можуть дізнатися з перших вуст їх історію", – каже Ольга Гук, головний редактор проектів Фонду Ріната Ахметова.

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Раніше повідомлялося, що майже кожен другий житель прифронтової зони страждає від психологічного навантаження. А кожен четвертий переселенець бореться з депресією.

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