"Голоси мирних": в проєкт потрапили вже більше тисячі історій-сповідей

Більше тисячі історій-сповідей вже потрапили в картотеку найбільшого музейного онлайн простору "Голоси мирних". Це унікальний проєкт, який збирає свідчення того, що довелося пережити мирному населенню під час конфлікту на Донбасі.

Реклама

"Музей "Голосу мирних" Фонду Ріната Ахметова вперше в Україні так масштабно документує історії мирних громадян, яких торкнувся конфлікт на Донбасі. Люди можуть поділитися своїми спогадами і завдяки цьому, і інші люди і в Україні і в світі можуть дізнатися з перших вуст їх історію", – каже Ольга Гук, головний редактор проектів Фонду Ріната Ахметова.

Відео: Сьогодні

Раніше повідомлялося, що майже кожен другий житель прифронтової зони страждає від психологічного навантаження. А кожен четвертий переселенець бореться з депресією.