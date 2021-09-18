Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Гордон назвал ТОП-5 лучших городов Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 сентября, 10:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Первое место в списке журналиста оказалось неожиданным, а также он рассказал, что думает о Киеве
Гордон живет в Киеве, но в столице ему не комфортно. Коллаж "Сегодня"
Гордон живет в Киеве, но в столице ему не комфортно. Коллаж "Сегодня"

Киев ранее входил в сотню лучших городов мира, а вот в список самых комфортных в Украине по версии журналиста Дмитрия Гордона не попал. Он назвал пятерку лучших городов в нашей стране.

В эфире телеканала Украина 24 ведущий объяснил, что оцениваем не по красоте, а по удобству: инфраструктура, дороги, чтобы все было обустроено для людей. Журналист первым в своем списке назвал Чернигов.

"Я бы мог там жить. Какая аура … Сядьте и съездите в Чернигов на денек. Вы получите такой заряд радости … Значит, первый Чернигов, второй – Харьков, третий – Винница, четвертый – Житомир, пятый – Львов", – сказал Гордон.

Реклама

А вот Киев не попал в список любимых городов страны.

"Мне в Киеве не уютно сегодня. Мне не нравятся пробки, плохие дороги, хаотичная застройка города, не нравятся явные воры рядом с Виталием Кличко (мэром столицы). Я езжу по Украине много – вокруг кипит "Большая стройка", дороги уже прекрасные вокруг становятся. Я не понимаю, почему дороги такие хорошие всеукраинского масштаба можно, а в Киеве классные дороги нельзя", – подчеркнул Гордон.

Новости по теме:

Как мы писали ранее, Всемирный банк дал тревожный прогноз относительно того, когда в Украине улучшится уровень жизни.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

18 сентября 1991. Президиум Верховного Совета Украины постановил до принятия Конституции Украины разрешить в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг...

Погрузиться в тот день
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять