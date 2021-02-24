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Госбюро расследований провело обыски у руководства ГАСИ

24 февраля, 23:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Чиновников подозревают в злоупотреблениях при выдаче разрешений на строительство

Следователи Государственного бюро расследований 24 февраля провели обыск у у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в рамках досудебного расследования злоупотреблений должностных лиц при выдаче разрешений на строительство.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности, ГБР 24 февраля 2021 проведен ряд обысков, в частности у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины", – говорится в сообщении.

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Подозреваемым чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ч. 2 ст. 364 УК Украины) за злоупотребление служебным положением при выдаче разрешительных документов на строительство

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Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождения Главного оперативного управления ГБР.

Напомним, в конце мая 2020 года в Украине стартовало создание Государственной инспекции градостроительства (ГИГ), которая должна заменить скандальную ГАСИ.

Мы также сообщали, что ГБР открыло уголовное производство в связи с гибелью трех украинских военнослужащих в районе Новолуганского, на подконтрольной Украине территории Донбасса.

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обыски ГБР ГАСИ
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