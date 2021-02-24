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Держбюро розслідувань провело обшуки у керівництва ДАБІ

24 лютого, 23:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Чиновників підозрюють у зловживаннях при видачі дозволів на будівництво

Слідчі Державного бюро розслідувань 24 лютого провели обшук у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України в рамках досудового розслідування зловживань посадових осіб під час видачі дозволів на будівництво.

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Про це повідомила прес-служба ДБР.

"З метою виявлення речових доказів злочинної діяльності ДБР 24 лютого 2021 року проведено ряд обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України", – йдеться у повідомленні.

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Підозрюваним чиновникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років (ч. 2 ст. 364 КК України) за зловживання службовим становищем при видачі дозвільних документів на будівництво.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведуть слідчі Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.

Нагадаємо, наприкінці травня 2020 року в Україні стартувало створення Державної інспекції містобудування (ДІМ), яка повинна замінити скандальну ДАБІ.

Ми також повідомляли, що ДБР відкрило кримінальне провадження у зв'язку із загибеллю трьох українських військовослужбовців у районі Новолуганського, на підконтрольній Україні території Донбасу.

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обшуки ДБР ДАБІ
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