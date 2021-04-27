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Госсекретарь США может посетить Украину в мае – СМИ

27 апреля, 02:48

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вашингтон продолжает поддерживать Украину и ценить ее в качестве союзника, а визит Блинкена будет возможностью обсудить встречу Зеленского и Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже в мае может посетить Украину.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Тот факт, что администрация Байдена отправит своего главного дипломата в Украину за несколько недель до этого саммита будет явным сигналом, что Вашингтон продолжает поддерживать эту страну и ценит ее в качестве союзника", – говорится в сообщении.

Визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

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После заявлений РФ о возвращении военных в места их постоянной дислокации в США заявили, что за ситуацией у границ Украины они будут внимательно следить.

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Кроме того, украинская разведка докладывала о возможном нападении на Украину, а США и НАТО требовали от Кремля отвести войска и прекратить запугивание украинских властей.

Ранее президент США Джо Байден переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь шла о вероятности военной агрессии России против Украины.

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США Украина Энтони Блинкен
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