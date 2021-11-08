Готовимся к диктанту! Топ-20 самых распространенных ошибок в украинском языке и как их избежать

В 10:00 по всей стране прозвучит голос творца нынешнего диктанта, поэта и прозаика Юрия Андруховича. По его словам, умение писать означает в том числе и грамотность. И вот эту потребность в том, что следует быть грамотным, осознают далеко не все.
Сайт "Сегодня" подготовил разбор 20 самых распространенных речевых ошибок в украинсклм языке.
Самые распространенные ошибки
- "Приймати участь". "Приймати" можно в компанию. А вот "участь беруть". Правильно – "брати участь".
- Сделаю для тебя "виключення". "Виключення" замените на "виняток".
- "Вірна відповідь". Верным может быть друг или партнер/партнерша. А ответ бывает "правильним або неправильним". Как и пин-код, решение, выбор и т.д.
- "В кінці кінців" замените на "зрештою" или "врешті-решт".
- "Нажаль". Это слово правильно писать раздельно.
- "Оточуюче середовище". Лучше заменить красивым словом " довкілля".
- Я "рахую", что это правильно. А мы "вважаємо", что слово "рахую" здесь совсем неуместно.
- "Так як" пошел дождь, мы остались дома. Уместнее заменить "так як" на "оскільки".
- "Будь-ласка", подай блокнот. Не пишите это слово через дефис, "будь ласка".
- Выбери "найбільш красиву" фотографию. А лучше – "найкрасивішу".
- "Згідно оригіналу" документа. Правильно – "згідно з оригіналом".
- "Допобачення". Следовало сказать "до побачення" этой ошибке еще в школе.
- "Я вибачаюсь". Используйте слова "вибач/те" или "даруй/те".
- "Зроблю вигляд", что этого не было. А правильно – "вдамо".
- "Освідчена людина". Тот, кто пишет это словосочетание именно так, точно не является "освіченою людиною".
- "Миючий засіб". Правильно – "мийний засіб".
- "Колишній у використанні телефон". Огромную калькированную конструкцию можно заменить простым и лаконичным словом "вживаний".
- "Завдяки застуді" я не пошел на работу. Правильно говорить "через застуду".
- "Прийшло до голови" замените фразой "спало на думку".
- "Виключи світло". Можно исключить из компании или команды. Или из списка приглашенных. А свет "вимикають".
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Еще одна типичная ошибка-калька "на протязі чогось" вместо "протягом чогось". Почему это неправильно? Потому что "протяг" – это поток воздуха, возникающий в замкнутом пространстве через отверстия, расположенные друг против друга, например "протяги" в квартире. Когда же должны сказать что-то о промежутке времени, следует говорить "протягом" или "впродовж".
Запомните, что ни в одном словаре нет вариантов "доброго дня" или же "доброго вечора". Традиционными в нашем языке есть формы приветствия "добрий день" и "добрий вечір", а также короткие формы – "добридень", "добривечір", поэтому так говорить правильно. Но утром можно говорить "доброго ранку".
Причины написать радиодиктант
Самопроверка, пожалуй, одна из основных причин принять участие в подобной акции.
Традиция. Присоединиться к ежегодному написанию радиодиктанта — возможность положить начало еще одной традиции.
Новый опыт. Опыт письма и работа над ошибками — это не только грамотность. Это о жизненном навыке делать выводы и работать над ошибками.
Быть грамотным. Человек XXI века публичен: он создает сообщения в соцсетях, имеет свой круг читателей, является лидером мнений и объектом любопытства в определенном кругу.
Новые знания. Современные диктанты несут много увлекательной информации. Иногда такой текст может стать настоящим открытием.
Ранее мы писали:
- Количество участников ежегодного диктанта единства постоянно растет.
- В Киеве желающие смогли поучаствовать в написании радиодиктанта национального единства. Всеукраинская акция, которая проходит с 2000 года, приурочена ко Дню украинской письменности и языка.