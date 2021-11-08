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СЬОГОДНІ Новини України

Готуємось до диктанту! Топ-20 найпоширеніших помилок в українській мові та як їх уникнути

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
8 листопада, 13:14
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У вівторок, 9 листопада, до Дня писемності та мови відбудеться традиційний радіодиктант національної єдності
В Україні святкуватимуть День української писемності та мови
В Україні святкуватимуть День української писемності та мови / Фото: Колаж: Сьогодні

О 10:00 по всій країні пролунає голос митця нинішнього диктанту, поета та прозаїка Юрія Андруховича. За його словами, вміння писати означає зокрема і грамотність. І потребу в тому, що слід бути грамотним, усвідомлюють далеко не всі.

Сайт "Сьогодні" підготував розбір 20 найпоширеніших мовних помилок.

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Найрозповсюдженіші помилки

  1. Приймати участь. Приймати можна у компанію. А от участь беруть. Правильно – брати участь.
  2. Зроблю для тебе виключення. Виключення замінюйте на виняток.
  3. Вірна відповідь. Вірним може бути друг або партнер/партнерка. А відповідь буває правильною або неправильною. Як і пін-код, рішення, вибір тощо.
  4. В кінці кінців замініть на зрештою або врешті-решт.
  5. Нажаль. Правильно писати окремо.
  6. Оточуюче середовище. Краще замінити на красиве слово довкілля.
  7. Я рахую, що це правильно. А ми вважаємо, що слово "рахую" тут зовсім недоречне.
  8. Так як пішов дощ, ми залишилися вдома. Доречніше замінити "так як" на оскільки.
  9. Будь-ласка, подай блокнот. Не пишіть це слово через дефіс, будь ласка.
  10. Обери найбільш красиву світлину. А краще – найкрасивішу.
  11. Згідно оригіналу документа. Правильно – згідно з оригіналом.
  12. Допобачення. Варто було сказати до побачення цій помилці ще у школі.
  13. Я вибачаюсь. Використовуйте слова вибач/те або даруй/те.
  14. Зроблю вигляд, що цього не було. А правильно – вдамо.
  15. Освідчена людина. Той, хто пише це словосполучення саме так, точно не є освіченою людиною.
  16. Миючий засіб. Правильно – мийний засіб.
  17. Колишній у використанні телефон. Величезну кальковану конструкцію можна замінити простим і лаконічним словом вживаний.
  18. Завдяки застуді я не пішов на роботу. Правильно казати через застуду.
  19. Мені це не прийшло до голови. Замінюйте фразою спало на думку.
  20. Виключи світло. Можна виключити з компанії або команди. Або зі списку запрошених. А світло вимикають.

Ще одна типова помилка – калька "на протязі чогось" замість "протягом чогось". Чому це неправильно? Тому що протяг – це потік повітря, що виникає у замкненому просторі через отвори, розташовані один проти одного, наприклад протяги у квартирі. Коли ж маємо сказати щось про проміжок часу, слід говорити "протягом" або "впродовж".

Запам'ятайте, що у жодному словнику немає варіантів " доброго дня" або ж " доброго вечора". Традиційними у нашій мові є форми привітання. "добрий день" і "добрий вечір", а також короткі форми – "добридень", "добривечір", тому так говорити правильно. Але вранці можна говорити "доброго ранку".

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Причини написати радіодиктант

  • Самоперевірка, мабуть, є однією з основних причин взяти участь у подібній акції.

  • Традиція. Приєднатися до щорічного написання радіодиктанту — нагода започаткувати для себе ще одну традицію

  • Новий досвід. Досвід письма та робота над помилками — це не лише про грамотність. Це про життєву навичку робити висновки та працювати над помилками.

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  • Бути грамотним. Людина ХХІ століття публічна: вона створює дописи в соцмережах, має своє коло читачів, є лідером думок та об’єктом цікавості в певному колі.

  • Нові знання. Сучасні диктанти несуть багато цікавої інформації. Іноді такий текст може стати справжнім відкриттям

Раніше ми писали:

  • Кількість учасників щорічного диктанту єдності постійно зростає.
  • У Києві бажаючі змогли взяти участь у написанні радіодиктанту національної єдності . Всеукраїнська акція, яка триває з 2000 року, приурочена до Дня української писемності та мови.

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